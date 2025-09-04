Topo

Notícias

Israel promete infligir as 10 pragas bíblicas aos rebeldes huthis do Iêmen

04/09/2025 06h14

O ministro da Defesa israelense prometeu nesta quinta-feira (4) infligir "as 10 pragas" bíblicas aos rebeldes do Iêmen, depois que os huthis intensificarem os ataques contra Israel. 

"Os huthis estão disparando mísseis novamente contra Israel (...) Vamos infligir as 10 pragas contra os rebeldes", escreveu na rede social X o ministro Israel Katz, em referência às pragas do Egito citadas na Bíblia.

No livro bíblico do Êxodo, Deus enviou uma série de calamidades ao Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas escravizados. 

O Exército israelense informou que um míssil lançado do Iêmen atingiu as imediações do território de Israel, um dia após interceptar dois projéteis lançados pelos huthis.

Os rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã prometeram intensificar os ataques contra Israel depois que seu primeiro-ministro e outros 11 funcionários de alto escalão morrerem na semana passada em bombardeios israelenses.

Os huthis lançaram vários ataques com drones e mísseis contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza em outubro de 2023. O grupo afirma que atua em solidariedade com os palestinos. 

Israel efetuou vários ataques de represália contra o Iêmen, que atingiram portos controlados pelos huthis e a capital Sanaa, também sob controle dos insurgentes.

avm-csp/kir/mas/an/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai

Acordo UE-Mercosul: ruralistas franceses denunciam a concorrência, mas indústria visa alta de vendas

Luto nacional em Portugal após acidente que deixou 17 mortos em Lisboa

Missão brasileira em Washington tenta frear tarifaço de Trump

Ali, presidente reeleito da Guiana que capitaliza o petróleo e a soberania

Israel promete infligir as 10 pragas bíblicas aos rebeldes huthis do Iêmen

Governo Trump pede à Suprema Corte uma decisão rápida sobre as tarifas

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição para segundo mandato

'Cadê os negativos?': sumiço de fotos de alunos levou à fuga de professor

Brasileira relata tentativa de estupro após TAP a hospedar com estranho

Do sul dos EUA a SP: cidade fundada por americanos já teve festa polêmica