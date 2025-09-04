Topo

Notícias

Institutos reduzem previsões de crescimento da Alemanha por tarifas e atraso no impulso fiscal

04/09/2025 09h11

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Os principais institutos econômicos da Alemanha reduziram nesta quinta-feira as previsões de crescimento para 2025 e 2026, citando as tarifas dos Estados Unidos e atrasos no impulso dos gastos públicos em uma economia dependente de exportações.

O instituto Ifo agora prevê que o Produto Interno Bruto vai expandir 0,2% em 2025 e 1,3% em 2026, uma redução de 0,1 e 0,2 ponto percentual em relação às suas projeções anteriores. Ele prevê um crescimento de 1,6% em 2027.

A Alemanha tem lutado para recuperar o ímpeto após dois anos de contração, afetada pela fraqueza da demanda global, altos custos de energia e uma queda na produção industrial.

"Se a política econômica permanecer paralisada, haverá ameaça de mais anos de paralisia econômica e erosão da Alemanha como local de negócios", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões da Ifo.

O Ifo estimou que a política econômica planejada por Berlim proporcionará um impulso fiscal de 9 bilhões de euros este ano, aumentando para 38 bilhões de euros em 2026 e 19 bilhões de euros em 2027.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial disse que as expectativas de negócios melhoraram com as perspectivas de maiores gastos do governo, mas a política tarifária dos EUA continua sendo um empecilho.

O IfW reduziu sua previsão de crescimento para 2025 de 0,3% em junho para 0,1% e agora vê o PIB crescendo 1,3% em 2026, abaixo dos 1,6% anteriores, e 1,2% em 2027.

Berlim está pronta para utilizar fundos públicos recém disponíveis a partir de 2025, o que poderia elevar o crescimento do próximo ano em cerca de 0,6 ponto percentual e em 0,3 ponto percentual em 2027.

O Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica RWI projeta que o PIB crescerá 0,2% em 2025, 1,1% em 2026 e 1,4% em 2027, marcando revisões para baixo de 0,1 e 0,4 ponto percentual em relação às suas projeções anteriores.

A partir de 2026, um impulso fiscal de cerca de 0,9% do PIB ao ano deverá fazer a maior parte do trabalho, disse o instituto, mas advertiu que os gastos do governo não podem ser um substituto permanente para o investimento privado.

"Os programas de gastos do governo... não resolvem os problemas fundamentais de competitividade da economia alemã", disse o economista-chefe do RWI, Torsten Schmidt.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Mais de 2.200 mortos em terremoto no Afeganistão, diz novo balanço oficial

Funcionários da ONU detidos no Iêmen foram acusados de espionagem para Israel, diz rebelde huthi

Tensão no Caribe: ação militar cirúrgica dos EUA na Venezuela, intervenção direta ou só intimidação?

Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado