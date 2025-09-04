INSS de setembro de 2025: veja calendário com as datas de pagamento
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade aos segurados.
O que aconteceu
Quem recebe até um salário mínimo terá o valor creditado entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários com rendimentos acima do piso nacional terão os depósitos realizados entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que ganham acima desse patamar.
Para conferir a data exata do pagamento, o segurado deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações detalhadas também podem ser acessadas pelo site ou aplicativo Meu INSS, disponíveis com login via CPF e senha cadastrada na plataforma Gov.br.
Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano durante o horário comercial.
No Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, é possível consultar dados pessoais e utilizar outros serviços, por meio da barra de pesquisa da plataforma.
Calendário de pagamentos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10