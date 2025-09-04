Índices de Wall St abrem mistos após dados de empregos; Salesforce cai

(Reuters) - Wall Street abriu sem direção comum nesta quinta-feira, após um relatório de emprego no setor privado mais fraco do que o esperado, enquanto as ações da Salesforce caíam depois que a empresa de nuvem deu uma previsão de receita pessimista.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,15% na abertura, para 45.204,87 pontos. O S&P 500 subia 0,13%, a 6.456,6 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,20%, para 21.539,91 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)