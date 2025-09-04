Independência do Fed fica no foco em audiência do Senado dos EUA com indicado por Trump

Por Ann Saphir e Bo Erickson

(Reuters) - Questões sobre a independência do Federal Reserve foram o centro das atenções nesta quinta-feira, quando Stephen Miran, assessor econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de uma audiência do Comitê Bancário do Senado sobre sua indicação para a diretoria do banco central, com parlamentares de ambos os partidos pressionando-o para que se comprometesse a ser politicamente neutro.

A audiência ocorreu no momento em que Trump intensifica seus esforços para exercer controle sobre o Fed, cuja capacidade de gerenciar a inflação de forma eficaz é amplamente vista como algo que exige liberdade de influência política sobre as decisões relativas às taxas de juros.

Em uma ação sem precedentes na semana passada, Trump disse que estava demitindo a diretora do Fed Lisa Cook, e que já estava avaliando possíveis substitutos. Cook entrou com uma ação judicial, argumentando que a alegação infundada de fraude hipotecária quando ela era professora de economia é um pretexto para demiti-la ilegalmente por se recusar a reduzir a taxa de juros. Ela permanece no Fed enquanto o processo está pendente. O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação criminal.

Miran apóia a opinião de Trump de que o Fed deve reduzir a taxa de juros e, no ano passado, escreveu um artigo defendendo os méritos de permitir que o presidente demita os diretores do Fed à vontade.

Na audiência, ele disse várias vezes que pretende preservar a independência do Fed e tomar decisões com base em análises e no que for melhor para a administração de longo prazo da economia.

"Dito isso, sempre fico feliz em ouvir opiniões de todas as fontes possíveis... para contestar minhas próprias opiniões e questioná-las", disse ele.

Os senadores foram incisivos em suas perguntas.

"Você é um fantoche de Donald Trump?", perguntou o senador John Kennedy, republicano da Louisiana.

"De modo algum", respondeu Miran.

"Vamos cobrar isso de você", disse Kennedy.

"Alguém do governo pediu que você se comprometesse, formal ou informalmente, a votar pela redução da taxa de juros?", perguntou o senador democrata Andy Kim. "Não", respondeu Miran.

A senadora Elizabeth Warren, a principal democrata do Comitê Bancário do Senado, não ficou tranquila, dizendo que a entrada de Miran no Fed seria um duro golpe à independência do banco central e insistindo em seu ponto de vista com perguntas a Miran sobre se ele acredita que Trump perdeu a eleição presidencial de 2020 e se ele concorda com o presidente que os números recentes de empregos mostrando uma queda nos ganhos mensais de vagas são falsos.

Miran repetiu sua opinião de que está preocupado com a "qualidade dos dados" no Escritório de Estatísticas do Trabalho e, sobre a derrota de Trump em 2020, disse apenas: "Joe Biden foi certificado pelo Congresso como presidente dos Estados Unidos".

Miran ficaria com uma cadeira inesperadamente desocupada no mês passado pela diretora Adriana Kugler, em um mandato que termina em 31 de janeiro. Nesse momento, Trump poderá renomeá-lo para um mandato completo de 14 anos ou escolher outra pessoa para o cargo.

Os parlamentares republicanos sinalizaram sua intenção de agir rapidamente na confirmação de Miran, com o objetivo de colocá-lo no Fed a tempo de participar da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro.

Eles controlam o Comitê Bancário do Senado dos EUA e detêm 53 assentos no Senado de 100 membros que deve aprovar qualquer escolha presidencial para o Fed. Neste ano, todos os republicanos do Senado votaram para confirmar Miran como presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente, e todos os democratas do Senado votaram contra a indicação.

Os democratas não têm os números necessários para interromper ou mesmo retardar o atual processo de nomeação, mas o condenaram em meio ao que chamaram, e que os observadores concordam amplamente, de ataques de Trump potencialmente desestabilizadores do ponto de vista econômico à autonomia do Fed.

"Um Fed menos independente provavelmente favoreceria cortes mais agressivos na taxa de juros, o que se refletiria em taxas mais baixas na parte frontal da curva de rendimentos dos Treasuries, às custas de uma inflação mais alta, capturada por taxas mais altas na parte longa da curva", escreveram analistas da Oxford Economics na sexta-feira.

Durante todo o ano, o presidente tentou fazer com que o Fed cortasse os juros, repreendendo o chair do Fed, Jerome Powell, por não fazê-lo e questionando sua integridade com acusações de má administração de uma reforma de vários anos da sede do banco central.

Embora a reação do mercado à nomeação de Miran e à tentativa de demitir Cook tenha sido, até o momento, um pouco discreta, analistas dizem esperar que as expectativas de inflação e as taxas de juros de longo prazo aumentem se os tribunais apoiarem a opinião de Trump de que ele tem "motivos" para remover Cook e substituí-la por um aliado, fortalecendo seu controle sobre o banco central.

Dois indicados por Trump no primeiro mandato do presidente - a vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, e o diretor do Fed Christopher Waller - discordaram da decisão do Fed de julho de manter os juros, preferindo um corte. Diz-se que ambos estão sendo considerados como indicados para suceder Powell como chair do Fed quando seu mandato terminar em maio.