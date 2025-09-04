Topo

Notícias

Ifo corta projeções para PIB da Alemanha e cita impactos negativos de tarifas dos EUA

São Paulo

04/09/2025 08h58

O instituto Ifo cortou projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha neste ano e no próximo, citando demanda persistentemente fraca e impactos negativos de tarifas dos EUA, segundo relatório divulgado hoje.

O instituto ponderou que a economia alemã continua "presa em uma crise" e prevê que o PIB crescerá apenas 0,2% em 2025, antes de acelerar para alta de 1,3% em 2026. Antes, as projeções eram de avanço de 0,3% e 1,5%, respectivamente.

O Ifo destacou que todos os setores de bens e serviços estão relatando demanda fraca e deterioração na posição competitiva em escala internacional

Para 2027, o relatório projetou crescimento de 1,6%. "O novo governo da Alemanha contribuirá para a recuperação, caso implemente seus planos para infraestrutura e defesa", apontou, em referência aos investimentos anunciados pelo chanceler Friedrich Merz.

Sobre a inflação, o Ifo projeta que continuará em 2,2% em 2025, antes de desacelerar para 2,1% em 2026 - número revisado para cima, de 2% anteriormente. O instituto prevê que os preços ao consumidor voltarão a acelerar na Alemanha em 2027, subindo a 2,6%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tensão no Caribe: ação militar cirúrgica dos EUA na Venezuela, intervenção direta ou só intimidação?

Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado

Grupo Tortura Nunca Mais teme perda de imóvel para alienação do Estado

Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza