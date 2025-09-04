Ibovespa tem oscilação discreta com ação da Cosan em destaque e dados dos EUA no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha oscilações discretas nesta quinta-feira, buscando se sustentar acima dos 140 mil pontos, com as ações da Cosan novamente em destaque na esteira de expectativas envolvendo a Raízen, enquanto agentes financeiros também repercutiam dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Por volta de 11h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,12%, a 140.026,07 pontos. O volume financeiro somava R$4,1 bilhões.

De acordo com o analista técnico Gilberto Coelho, da XP Investimentos, apesar da correção na véspera, o Ibovespa continua em tendência de alta tanto pela média de 21 dias como pela de 200 dias.

"Acima dos 140.500 favorecerá retomada do sinal de alta mirando de 147.000 a 152.900 por projeções de Fibonacci. Abaixo dos 139.500 pode continuar a realização na direção dos 137.580 ou 131.000 em retorno a média de 200 dias" afirmou em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira.

Wall Street tinha um viés relativamente positivo, após dados corroborarem apostas de que o Federal Reserve reduzirá os juros neste mês. O relatório da ADP mostrou uma criação de vagas de trabalho no setor privado abaixo do esperado, enquanto o governo registrou aumento nos pedidos de auxílio-desemprego.

DESTAQUES

- COSAN ON avançava 6,22% antes de ter negociação suspensa (até 11h30) por fato relevante, no qual reiterou que avalia alternativas para aprimorar sua estrutura de capital e, em conjunto com a Shell, busca novos investidores para Raízen. E acrescentou que tem sido ativamente procurada por interessados em potenciais investimentos em ambas as companhias. RAÍZEN PN, uma joint venture da Cosan com a Shell, subia 3,15%, tendo ainda no radar anúncio de encerramento da joint venture com a FEMSA envolvendo as lojas de conveniência Oxxo.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,03%, em pregão com queda dos preços do petróleo no exterior. O barril sob o contrato Brent recuava 1,49%, a US$66,59. A estatal também divulgou na noite da véspera a precificação de duas novas séries de títulos que vai emitir no mercado internacional, confirmando um volume total de US$2 bilhões. No setor, PRIO ON perdia 0,75%, tendo ainda como pano de fundo dados preliminares sobre a sua produção em agosto.

- AZZAS 2154 ON caía 1,49%, após divulgar na véspera que Thiago Hering deixará de atuar como diretor estatutário e presidente-executivo da unidade de negócio Basic da empresa a partir de 1º de outubro. A dona de marcas como Arezzo, Schutz e Farm também afirmou que foi criado um comitê de transição para lidar com os cargos vagos.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,5%, enquanto BRADESCO PN subia 0,24%, BANCO DO BRASIL ON caía 0,94% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,14%. BTG PACTUAL UNIT subia 0,93%. No noticiário do setor, o Banco de Brasília informou na véspera que o Banco Central rejeitou a aquisição do Banco Master. BRB PN, que não está no Ibovespa, caía 13,68%

(Edição Alberto Alerigi Jr.)