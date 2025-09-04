Topo

Ibovespa oscila pouco na abertura com atenções voltadas para EUA

04/09/2025 10h12

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio à repercussão de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, enquanto, no Brasil, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) permanece no radar.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,03%, a 139.911,3 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, mostrava acréscimo de 0,04%.

(Por Paula Arend Laier)

