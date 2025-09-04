Topo

Notícias

Ibovespa fecha em alta com aval de bancos e ações da Cosan em destaque

04/09/2025 17h03

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, referendado pelo avanço de bancos e com a Cosan novamente entre os destaques positivos, em meio a expectativas envolvendo a Raízen, enquanto dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos corroboraram apostas de corte iminente de juros pelo Federal Reserve.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,89%, a 141,108,34 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 139.832,12 pontos na mínima e 141.481,83 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$15,97 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Agentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Recado ao Ocidente: o que significa roupa de Xi Jinping no desfile militar

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

Reportagem sobre Haiti vence prêmio de Jornalismo Digital concedido pela RFI e outras mídias

'Cogumelos mágicos': alvo de operação, substância é permitida no Brasil?

Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei

Empresário que matou gari em BH enviou mensagens à esposa delegada orientando troca de arma

Auditores fiscais apreendem cerca de 2,4 t de café irregular no RJ

Ex-assessor de Moraes é denunciado pelo MP-SP por atrapalhar investigação

7ª réplica de terremoto agrava crise no Afeganistão; mortos passam de 2.200