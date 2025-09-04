Ibovespa fecha em alta com aval de bancos e ações da Cosan em destaque

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, referendado pelo avanço de bancos e com a Cosan novamente entre os destaques positivos, em meio a expectativas envolvendo a Raízen, enquanto dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos corroboraram apostas de corte iminente de juros pelo Federal Reserve.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,89%, a 141,108,34 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 139.832,12 pontos na mínima e 141.481,83 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$15,97 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)