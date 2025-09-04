Hospital confirma segundo brasileiro ferido na tragédia com bonde que matou 16 pessoas em Lisboa

Nesta quinta-feira (4), a Defesa Civil de Lisboa revisou para 16 mortos o número de mortos no acidente de quarta-feira no Elevador da Glória e confirmou que cinco pessoas permanecem em estado grave. Durante a manhã, o órgão havia anunciado 17 vítimas fatais no acidente. A responsável pela comunicação da Defesa Civil, Margarida Castro Martins, justificou que houve erro de "duplicação de um registro" e lamentou o "lapso". Dois brasileiros, um homem e uma mulher, ficaram feridos no acidente.

Com informações de Lizzie Nassar, correspondente da RFI em Lisboa, e Luiza Ramos, da RFI, em Paris

Uma fonte da unidade de saúde Amadora-Sintrado, do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, confirmou à reportagem da RFI que dois brasileiros ficaram feridos no acidente. Um homem de 45 anos, que teve ferimentos leves e já teve alta, além de uma mulher que estaria sendo transferida de outra unidade para o setor de ortopedia para tratar de uma fratura. A mulher, ainda não identificada, seria moradora da região metropolitana de Lisboa. Não há informações se o brasileiro era turista ou morador. Contactado pela RFI, o Consulado do Brasil em Lisboa ainda não confirmou nome ou idade dos brasileiros feridos na tragédia.

O hospital Amadora Sinta informou ainda que uma turista italiana também está recebendo cuidados na unidade. Segundo a imprensa local, há ainda outros feridos nos hospitais Santa Maria e São José.

O primeiro-ministro português Luís Montenegro falou de sua "profunda tristeza e consternação" em relação ao acidente e destacou que se trata de "uma das maiores tragédias humanas da história recente de Portugal".

"Segundo os últimos dados confirmados pelas entidades de saúde e o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses temos a confirmar 16 vítimas mortais de cinco feridos em estado crítico", afirmou ele.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa divulgou nesta quinta-feira um comunicado no qual afirma que a "tragédia tocou diretamente a nossa Instituição", devido ao número de seus funcionários entre as vítimas do acidente. Pelo menos um dos colaboradores da instituição está entre os mortos. A Santa Casa expressou "os pêsames" aos familiares e amigos das vítimas, "desejando uma rápida recuperação a todos os feridos".

Luto: cancelamento de eventos e reuniões políticas

Vários eventos foram cancelados no país devido ao estado de luto de 24h, sendo três dias de luto na capital.

Na quarta-feira, logo após a tragédia, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anulou a realização do Festival do Livro em Belém, que aconteceria entre esta quinta-feira e domingo (7). A reunião semanal do governo marcada para esta tarde foi cancelada e os partidos políticos também decidiram anular a retomada de atividades pós-férias marcadas para esta semana.

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, enfatizou a necessidade de apuração sobre o acidente: "A cidade precisa de respostas", declarou mais cedo. "Não há palavra para tamanha dor".

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), em conjunto com outras entidades, concluiu as perícias no local do descarrilamento do elevador da Glória e deve divulgar as informações nesta sexta-feira (5).

Missa pelas vítimas

Nesta quinta à noite, haverá uma missa em memória das vítimas do acidente na Igreja de São Domingos, no bairro do Rossio, em Lisboa. "Cumprindo-se hoje um dia de luto nacional, a Conferência Episcopal Portuguesa convida as comunidades cristãs à oração particular e comunitária pelas vítimas mortais deste trágico acidente e pelo sofrimento das suas famílias e amigos, para que encontrem esperança e ânimo na reconstrução do futuro", indica uma nota da secretaria-geral da CEP.

Ainda esta noite, um novo balanço do acidente será divulgado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal.