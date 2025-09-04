Topo

Homem é acusado de morte de turista brasileira na França

04/09/2025 14h37

Um homem de cerca de vinte anos foi acusado de assassinato e colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira (4), após a morte de uma turista brasileira que residia na Suíça, em meados de julho no noroeste da França, anunciou o Ministério Público. 

"Em 18 de julho de 2025, o corpo sem vida de uma turista foi encontrado, nu, no fundo da rampa de Barfleur", indicou em um comunicado o procurador da República de Coutances, Gauthier Poupeau. 

A investigação "demonstrou que a morte de origem traumática sugeria a intervenção de um terceiro", acrescentou ele.

A vítima era brasileira e residia "na Suíça há muitos anos", especificou à AFP o procurador. 

Na terça-feira, um homem de cerca de vinte anos, residente no departamento da Mancha (noroeste), foi detido e objetos, uma bolsa e uma carteira de luxo pertencentes à vítima, foram encontrados em sua casa, segundo o procurador. 

"Interrogado, ele imediatamente admitiu ser responsável pela morte da jovem" e "não justificou seu ato senão pelo desejo de matar uma pessoa", indicou Poupeau.

Nesta quinta-feira, o suspeito foi acusado "de homicídio" e "colocado em prisão preventiva". 

A investigação "prossegue para tentar fornecer um esclarecimento mais completo sobre as circunstâncias dos fatos, verificar as declarações" do acusado "e realizar investigações sobre sua personalidade", acrescentou.

