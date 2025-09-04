Creme da Cetaphil promete suavizar irritação da pele; veja se vale a pena

Quem tem pele sensível pode ter sintomas como vermelhidão e irritação. Um dos produtos que prometem aliviar esse incômodo é o Ar Calm Control, da Cetaphil. O produto está custando menos de R$ 100 na Amazon na compra por recorrência, em que é possível programar a entrega periodicamente —e pode ser cancelada a qualquer momento.

Reunimos a seguir informações concedidas pelo fabricante, assim como opiniões de quem já o utilizou. Confira:

O que diz o fabricante

Promete acalmar rapidamente a pele ressecada;

Não comedogênico;

Sem fragrância;

Hidrata e melhora visivelmente a textura da pele.

O que diz quem comprou

O creme tem pontuação média de 4.8 (do total de cinco) na Amazon e no Magalu. Já na Beleza na Web a nota está em 4.3. Confira a seguir alguns comentários de quem comprou e aprovou:

O produto tem textura leve e fica praticamente imperceptível na pele. Minha dermatologista o recomendou por conta da rosácea e acho que deu uma suavizada. Uso ele antes da maquiagem e o aspecto da pele fica lindo. Lana

Comecei a usar por recomendação médica, já que estava com muita vermelhidão devido a rosácea. Estou gostando bastante. É absorvido rapidamente, não deixa sensação nem aparência oleosa. Uma pequena quantidade é suficiente para passar no rosto todo e o cheiro é bem neutro. Recomendo. Denise Floresta

Hidratante ideal para quem tem rosácea. Com o uso contínuo, a pele fica mais calma e muito hidratada. Ale

Pontos de atenção

Algumas pessoas relataram problemas com a embalagem pump durante o uso e outras ainda dizem que a pele ficou oleosa após a aplicação desse creme.

O pump entupiu logo no início e tive que cortar a embalagem para continuar usando. Para minha pele, achei pesado e fica oleosa. Mas foi indicação de dermatologista. Talvez pela fase de tratamento em que estou não deu certo. Marcos

Ele hidrata bastante, porém não fica sequinho, fica uma camada oleosa na pele. Lilian Fernandes

