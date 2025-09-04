Topo

Haddad diz que EUA desejam se intrometer em questões internas do Brasil

04/09/2025 19h47

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos usam a imposição de tarifas para influenciar questões internas do Brasil e destacou que os próximos meses serão decisivos para as negociações sobre as taxas.

"Eu acredito que existe da parte do governo dos Estados Unidos um desejo de se intrometer em assuntos internos, como estão fazendo, visando um determinado resultado", disse Haddad em entrevista à RedeTV.

(Por Victor Borges)

