Governo libera R$ 2,2 bi em emendas Pix pressionado por projeto de anistia

O governo Lula reservou ontem R$ 2,2 bilhões do orçamento para pagar em emendas Pix após sentir a pressão de parlamentares pela votação do projeto que pede anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e pela atuação da oposição na CPMI que investiga os desvios indevidos de benefícios do INSS. Segundo a colunista do UOL Natália Portinari, o valor é referente a emendas que tiveram planos de trabalho aprovados pelo governo até agora, conforme decisões do STF e do TCU. O governo aposta que a liberação dos recurso melhore o ambiente para o andamento de pautas importantes, como o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Ontem o presidente Lula também se reuniu com ministros do União Brasil e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pediu empenho contra a aprovação de indulto aos participantes dos atos golpistas Segundo relatos ouvidos pela Folha de S.Paulo, a avaliação foi de que a aprovação do projeto, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, significaria uma rendição ao presidente dos EUA e uma consequente ameaça à soberania nacional. Alcolumbre afirmou à Folha ser contra um projeto que dê anistia a Bolsonaro e disse que apresentaria um texto alternativo.

No 2º dia do julgamento da trama golpista, defesas de generais tentam se descolar de Bolsonaro. Os advogados representantes de Augusto Heleno e de Paulo Sérgio Nogueira tentaram ontem descolar seus clientes do ex-presidente. Os advogados argumentaram que há falta de provas sobre a participação deles em uma tentativa de golpe de Estado e questionaram a validade da delação de Mauro Cid. A defesa de Heleno disse que o general se distanciou de Bolsonaro, sobretudo após sua filiação ao PL. A defesa de Jair Bolsonaro também sustenta não há qualquer prova de que ele tenha participado dos ataques do 8 de Janeiro ou de planos como o "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato de autoridades como Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O advogado Celso Vilardi disse que a investigação vinculou Bolsonaro aos ataques em Brasília, um "trágico episódio", sem ter provas. Clique aqui para saber quando o julgamento será retomado e quais são os próximos passos.

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa e mata ao menos 15 pessoas. O funicular que liga a Praça dos Restauradores, no centro histórico da capital portuguesa, ao boêmio Bairro Alto descarrilhou na tarde de ontem, provocou a morte de 15 pessoas e deixou outras 18 feridas, sendo que 5 em estado grave. O bondinho amarelo é um cartão postal da cidade e muito utilizado por turistas. Segundo as primeiras informações sobre o acidente, reportadas pela mídia local, um cabo de segurança se rompeu e soltou o elevador, que despencou na ladeira, descarrilhou e bateu contra um prédio. A Carris, que é a empresa de transportes de Lisboa, informou que o Elevador da Glória estava com a manutenção em dia. Foi o primeiro acidente desse tipo registrado no país. Depois do ocorrido, a prefeitura de Lisboa suspendeu as viagens em todos os outros elevadores da cidade. Veja as imagens.

Venda de ingressos para Copa do Mundo 2026 começa no dia 10. Com início programado para 11 de junho, a Copa do Mundo de 2026 dará início à venda dos ingressos aos torcedores na semana que vem. Na próxima quarta-feira, às 11h (horário de Brasília), será aberta pela Fifa a primeira janela para que os interessados nos jogos se inscrevam para ter a chance de comprar os bilhetes. A janela ficará aberta para inscrições até sexta-feira, dia 12, também às 11h. A Fifa irá fazer sorteio entre os inscritos para definir quem terá direito a comprar. Os sorteados serão notificados por e-mail. Os preços dos ingressos variam de US$ 60 (R$ 326), em partidas da fase de grupos, até US$ 6.730 (R$ 36,6 mil), para acompanhar a final. Saiba mais.

Revista Variety escreve que 'O Agente Secreto' pode superar 'Ainda Estou Aqui' no Oscar. A revista americana afirmou que o novo filme de Kleber Mendonça Filho tem chances de superar o sucesso de 'Ainda Estou Aqui' na próxima temporada de premiações. A reportagem diz que o filme, que conquistou o prêmio da crítica e os troféus de melhor ator, pela performance de Wagner Moura, e melhor diretor na última edição do Festival de Cannes, pode aparecer nas categorias de atuação, melhor direção, melhor roteiro original e melhor filme no Oscar de 2026. O texto foi escrito por Clayton Davis após a exibição do filme no Festival de Telluride, nos Estados Unidos. O mesmo autor escreveu, em 2024, que Fernanda Torres, protagonista de "Ainda Estou Aqui", seria premiada como melhor atriz no Globo de Ouro. Saiba mais.

F1: Ferrari vai correr em Monza com pintura em homenagem a Niki Lauda

A F1 chega neste fim de semana à Itália e, em comemoração ao 50º aniversário da primeira vitória de Niki Lauda no campeonato mundial, a Ferrari preparou um carro com pintura especial em alusão ao que ele usou na conquista. O piloto austríaco venceu o campeonato de 1975 em 7 de setembro em Monza, e a corrida deste ocorre exatamente no mesmo dia.

É a segunda parada da temporada do circo da Fórmula 1 na Itália. No primeiro semestre, os pilotos já passaram pelo circuito de Ímola. A competição entra na reta final com as Mclarens na ponta. Oscar Piastri se descolou um pouc de Lando Norris na GP da Holanda, quando venceu a corrida e Norris não chegou ao final.

Confira a programação do GP da Itália:

Sexta-feira, 5 de setembro

08h30 - Treino Livre 1

12h00 - Treino Livre 2

Sábado, 6 de setembro

07h30 - Treino Livre 3

11h00 - Classificação

Domingo, 7 de setembro