Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo Lula anunciou nesta quinta-feira o lançamento do programa "Gás do Povo", que vai distribuir de graça botijões de gás para 15,5 milhões de famílias, ou cerca de 50 milhões de pessoas, a um custo previsto de R$5,1 bilhões em 2026, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.

Com 100% dos beneficiários atendidos, cerca de 65 milhões de botijões serão distribuídos por ano, segundo previsão para 2026, quando deverão acontecer eleições no Brasil.

A expectativa é de que os primeiros botijões comecem a ser entregues em novembro de 2025.

O programa vai oferecer vale-gás integral, "garantindo que famílias vulneráveis tenha acesso gratuito" ao botijão de gás.

Famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$759) terão direito ao benefício, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família (renda per capita de até R$218), segundo informação do ministério.

A frequência do benefício vai variar de acordo com a composição familiar. Famílias com quatro ou mais integrantes terão até seis botijões por ano.

De acordo com dados do IBGE, 12,7 milhões de famílias fazem uso combinado de lenha e botijão para cozinhar, devido à baixa renda, o que justifica a gratuidade do programa, segundo o governo.