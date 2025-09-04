Topo

Notícias

Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU

04/09/2025 12h37

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou, nesta quinta-feira (4), a nomeação de 1.316 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), de 2024.

O total abrange as nomeações de 855 auditores-fiscais do trabalho, 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura.

Notícias relacionadas:

As autorizações foram publicadas nesta quinta-feira (4), em duas portarias, no Diário Oficial da União.

portaria do MGI nº 7.455/2025 autoriza a nomeação de 855 auditores-fiscais do trabalho para o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego.

A portaria 7.456/2025 autoriza a nomeação de 461 aprovados para cargos diretamente vinculados à modernização do Estado brasileiro, sendo 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura.

Direitos dos trabalhadores

Os 855 auditores-fiscais do trabalho vão atuar para garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção de condições dignas de trabalho em todo o país.

As inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego envolvem ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e às irregularidades trabalhistas, além de fortalecer a política de segurança e saúde no trabalho.

Transformação digital do Estado

Lotados no quadro do Ministério da Gestão, os novos 182 analistas em tecnologia da informação e os 279 analistas de infraestrutura reforçam apoio à agenda de transformação digital do Estado com, inovação em serviços e fortalecimento da infraestrutura pública..

Entre as políticas públicas de modernização onde estes analistas vão trabalhar estão a Rede GOV.BR, a digitalização de serviços do governo federal, a segurança cibernética, o planejamento de grandes obras e a integração tecnológica entre União, estados e municípios.

Próximos passos

A próxima etapa é a verificação de documentos e requisitos dos aprovados,o que será feito pelos ministérios envolvidos. O objetivo é garantir a nomeação somente daqueles que cumprirem todas as exigências.

As nomeações dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A medida assegura que o reforço no quadro de pessoal seja compatível com a sustentabilidade, ou "saúde fiscal" do Estado - o que significa que o governo federal só pode nomear novos servidores se tiver orçamento para pagar os salários.

Histórico de nomeações 

As primeiras nomeações para o chamado Enem dos Concursos foram para o quadro de pessoal da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Energia Elétrica e Agência Nacional de Saúde Suplementar, em julho.

Na sequência, em agosto, foi autorizada a nomeação dos aprovados para o cargo de Analista de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Acidente com bonde em Lisboa expõe crise em todos os setores de transporte de Portugal

Washington processa governo Trump por mobilização da Guarda Nacional

Rubio anuncia ajuda financeira e medidas para combater o tráfico de drogas no Equador

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa (Ministério Público)

Ataque israelense deixa ao menos 44 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Josias: 'Decisão do BC sobre banco Master é acertada, mas insuficiente'

Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Pai tenta recriar 'Largados e Pelados' com o filho e os dois desaparecem

Macron recorre à esquerda para tentar sobreviver à crise política na França

26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP