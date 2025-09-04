Topo

Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional' e cutuca Tarcísio

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, em entrevista ao SBT-RN - Reprodução/Divulgação
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

04/09/2025 15h23

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a proposta de anistia, que voltou a ganhar força no Congresso, e cutucou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem trabalhado pelo projeto.

O que aconteceu

Gleisi disse que a aprovação da anistia aos golpistas seria "uma vergonha internacional". "Porque nós estamos dando uma demonstração de defesa da democracia no mundo com esse processo, mas também com a postura que a gente está tendo em relação às pressões externas", afirmou, em entrevista à filial do SBT no Rio Grande do Norte.

Responsável pela articulação do governo Lula (PT), ela tem feito pressão contrária ao avanço da pauta. "O Congresso não pode compactuar com isso e ser agente desse desrespeito ao Supremo Tribunal Federal", disse a ministra.

Deputados bolsonaristas aumentaram a pressão pela votação da proposta desde o início do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que "não existe ainda definição" sobre o tema e que está conversando "com quem quer e com quem não quer" a medida.

Motta se reuniu com Tarcísio, que tem vindo a Brasília para negociar a pauta. Na segunda-feira, ele recebeu o presidente de seu partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), para um café da manhã. A legenda de uma postagem nas redes sociais revelou o motivo do encontro: "Café da manhã com o nosso governador Tarcísio de Freitas. No cardápio do dia: anistia".

"Esse [a anistia] é o presente que o Tarcísio quer dar para o [presidente dos EUA, Donald] Trump", cutucou Gleisi. "Ele vai colocar pressão em cima do Congresso Nacional."

Tarcísio passou a defender a anistia nos gabinetes de Brasília. Foram 48 horas de articulações feitas com discrição. O governador não divulgou com quais políticos conversaria.

Foi a quarta semana seguida em que o governador visitou a capital federal. A frequência é vista como indicativo da disposição dele em concorrer ao Planalto.

