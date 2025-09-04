Topo

Gestora britânica Schroders encerra operação no Brasil, Riza e Gama assumem fundos

04/09/2025

(Reuters) - A gestora de ativos britânica Schroders anunciou que encerrará sua operação no Brasil como parte do programa de transformação da empresa para reduzir custos.

Conforme comunicado visto pela Reuters nesta quinta-feira, a gestora afirmou que a Riza Asset assumirá os fundos locais administrados ativamente e a Gama Investimentos será a gestora substituta proposta para os fundos alimentadores internacionais.

O encerramento está previsto para ser concluído até o segundo trimestre de 2026.

A Schroders Brasil continuará a administrar os ativos dos clientes até que ocorra qualquer transferência ou liquidação, acrescentou.

A Schroders, que registrou 776,6 bilhões de libras esterlinas de ativos administrados até o final de junho, espera economizar 150 milhões de libras em gastos anuais durante os próximos três anos.

"Esse programa de transformação visa posicionar a Schroders para um crescimento sustentável e de longo prazo, otimizando recursos, aumentando a escalabilidade, simplificando nosso modelo operacional global", disse a empresa.

(Por Michael Susin em Barcelona)

