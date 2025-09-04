Topo

Como é novo Vale Gás, que Lula lança hoje e atende a 15 milhões de famílias

Governo Lula lança novo programa para ajudar famílias a comprar gás - Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

04/09/2025 05h30

O presidente Lula (PT) lança hoje o programa Gás do Povo, uma remodelação do Auxílio Gás e que deve atender a 15,5 milhões de famílias.

O programa distribuirá botijões gratuitamente para famílias carentes. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no CadÚnico e ter uma renda per capita de até meio salário mínimo por mês.

A retirada já começará a valer a partir de outubro para as famílias compatíveis. Para 2026, o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) reservou um orçamento de R$ 5,1 bilhões só para o programa.

Segundo o governo, isso facilita o acesso para os beneficiários. No modelo atual, as famílias recebe um auxílio referente ao botijão, o que gerou reclamações em relação à inflação e à discrepância do valor do GLP (gás liquefeito de petróleo) em diferentes regiões.

Ainda não está claro que empresas fornecerão o serviço nem como foram escolhidas. Cada região deverá ter um número certo de companhias distribuidoras cadastradas para a distribuição do benefício.

O projeto, anunciado há tempos por Lula, será lançado em uma das maiores comunidades de Belo Horizonte. Vitrine do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que deve se lançar ao Senado no ano que vem, a proposta deve ser uma das bandeiras do PT para 2026.

O auxílio faz parte do pacote de combate à fome de Lula. Com a saída do país do Mapa da Fome da ONU (Organização das Nações Unidas) e o pequeno recuo na inflação dos alimentos, o presidente avaliava que o acesso ao gás era a última peça a completar da equação.

O programa se encaixa ainda no discurso de sustentabilidade de Lula. É o chamado "cozimento limpo", uma das bandeiras da primeira-dama Janja da Silva. Segundo o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo), o programa deve reduzir em até 50% o uso de lenha pelas famílias.

O projeto será lançado por meio de medida provisória. A MP tem validade de 120 dias e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para não caducar depois desse prazo.

