Funcionários da ONU detidos no Iêmen foram acusados de espionagem para Israel, diz rebelde huthi

Os funcionários das Nações Unidas presos no domingo no Iêmen pelos rebeldes huthis são suspeitos de espionagem a favor dos Estados Unidos e de Israel, afirmou nesta quinta-feira (4) à AFP um alto funcionário huthi que falou sob condição de anonimato.

"Os funcionários das Nações Unidas detidos são acusados de espionar a favor da agressão americana e israelense, e toda pessoa cuja acusação seja confirmada será levada à Justiça", declarou o funcionário do Ministério das Relações Exteriores dos huthis.

A ONU informou no domingo a detenção de pelo menos onze de seus funcionários no Iêmen, poucos dias após a morte do primeiro-ministro do governo huthi e de outros onze altos funcionários em bombardeios israelenses em Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes desde 2014.

Esses insurgentes, apoiados pelo Irã e que controlam amplas áreas do Iêmen, já mantinham detidos desde junho de 2024 dezenas de funcionários da ONU e de várias organizações humanitárias.

Então, os huthis justificaram essas detenções argumentando que detectaram uma "rede de espionagem americana-israelense" que operava sob a cobertura de organizações humanitárias, uma acusação que a ONU nega.

No final de janeiro, oito funcionários da ONU foram presos, dos quais um morreu posteriormente enquanto estava detido.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou no domingo as "prisões arbitrárias" de seus funcionários no Iêmen e pediu sua "libertação imediata e incondicional".

str-saa/sar/vl/mab/an/dd/aa

© Agence France-Presse