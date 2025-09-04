Topo

Funcionários da ONU detidos no Iêmen foram acusados de espionagem para Israel, diz rebelde huthi

04/09/2025 09h20

Os funcionários das Nações Unidas presos no domingo no Iêmen pelos rebeldes huthis são suspeitos de espionagem a favor dos Estados Unidos e de Israel, afirmou nesta quinta-feira (4) à AFP um alto funcionário huthi que falou sob condição de anonimato.

"Os funcionários das Nações Unidas detidos são acusados de espionar a favor da agressão americana e israelense, e toda pessoa cuja acusação seja confirmada será levada à Justiça", declarou o funcionário do Ministério das Relações Exteriores dos huthis.

A ONU informou no domingo a detenção de pelo menos onze de seus funcionários no Iêmen, poucos dias após a morte do primeiro-ministro do governo huthi e de outros onze altos funcionários em bombardeios israelenses em Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes desde 2014.

Esses insurgentes, apoiados pelo Irã e que controlam amplas áreas do Iêmen, já mantinham detidos desde junho de 2024 dezenas de funcionários da ONU e de várias organizações humanitárias.

Então, os huthis justificaram essas detenções argumentando que detectaram uma "rede de espionagem americana-israelense" que operava sob a cobertura de organizações humanitárias, uma acusação que a ONU nega.

No final de janeiro, oito funcionários da ONU foram presos, dos quais um morreu posteriormente enquanto estava detido.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou no domingo as "prisões arbitrárias" de seus funcionários no Iêmen e pediu sua "libertação imediata e incondicional".

