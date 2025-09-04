Extrema-direita francesa prepara lista de candidatos para possível eleição antecipada

Por Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - O Reunião Nacional, partido de extrema-direita da França, está ajustando sua lista de candidatos para uma possível eleição legislativa antecipada, buscando evitar o que chamou de "erros de elenco", que permitiram que várias "ovelhas negras" atrapalhassem suas esperanças de obter a maioria parlamentar na votação do ano passado.

Com o governo por um fio, o RN está apostando que o único caminho do presidente Emmanuel Macron para sair da mais recente crise orçamentária da França será dissolver o Parlamento profundamente dividido.

O RN é o maior partido parlamentar individual e acredita que poderá finalmente conquistar uma maioria que daria à extrema-direita um poder sem precedentes sobre a segunda maior economia da zona do euro.

É uma aposta arriscada.

Somente Macron pode convocar uma eleição e, mesmo que ele o faça, as pesquisas sugerem que o RN provavelmente não terá um desempenho muito melhor do que no ano passado, quando as forças da oposição se alinharam para impedi-lo de chegar ao poder.

O partido continua sendo um tabu para muitos na França, com uma história sombria e promessas divisivas de cortar o bem-estar dos imigrantes, limitar seu acesso à saúde e aumentar as deportações.

Os comentários antissemitas, islamofóbicos e racistas de alguns candidatos do RN -- posteriormente apelidados de "ovelhas negras" pelo presidente do partido, Jordan Bardella, que culpou os "erros de seleção" pela inclusão desses candidatos -- também contribuíram para seus fracassos eleitorais em 2024, minando os esforços para convencer os eleitores de que o partido havia mudado.

Enquanto isso, novas eleições significariam que a líder do partido, Marine Le Pen, que está impedida de concorrer à eleição presidencial de 2027 após uma condenação por desvio de dinheiro da qual ela recorreu, perderia sua cadeira parlamentar, privando-a de uma posição de influência nacional.

Le Pen parece não se intimidar, esperando que uma nova eleição legislativa e uma bateria de recursos legais contra sua proibição deixem ela e o RN bem posicionados para 2027.

"Estamos pedindo uma dissolução ultra-rápida", disse ela na terça-feira após uma reunião com o primeiro-ministro François Bayrou. "Essa é a única solução democrática."

O RN acelerou as medidas para recrutar, treinar e desenvolver os futuros candidatos, disseram fontes do partido à Reuters, com 85% dos candidatos já escolhidos e apenas algumas dezenas ainda a serem definidos.

A França tem 577 distritos eleitorais e o RN espera competir em quase todos eles, exceto nas cadeiras em que os candidatos dos partidos aliados têm mais chances.

A parlamentar do RN, Edwige Diaz, está encarregada de treinar os candidatos. Ela administra uma conta de treinamento do RN no YouTube com quase 8.000 seguidores, que inclui vídeos intitulados "Mulheres patrióticas e a necessidade de engajamento político" e "Agricultura: más notícias de Bruxelas".

Diaz disse à Reuters que os candidatos geralmente vêm das fileiras da RN, que tem cerca de 130.000 membros. Cada candidato é entrevistado por 15 minutos por um painel de 12 pessoas formado por funcionários do RN, que já contabilizaram mais de 200 horas de audiências. Se eles não conseguirem decidir, Le Pen ou Bardella tomam a decisão, disse Diaz.

Os candidatos aprovados recebem então um treinamento obrigatório de mídia, que se tornou uma parte importante de um processo iniciado por Le Pen em 2017 para profissionalizar um partido mais conhecido por comentários controversos do que por entrevistas de TV bem feitas.

O porta-voz do RN, Laurent Jacobelli, disse à Reuters que o partido está bem ciente dos riscos de apresentar candidatos desagradáveis, mas afirmou que "há um filtro muito rígido, ainda mais rígido do que antes".

Um possível candidato do RN, que falou sob anonimato porque ainda está aguardando a confirmação de sua candidatura, disse à Reuters que o partido havia contratado uma empresa externa para examinar as mídias sociais dos candidatos e fazer outras verificações de antecedentes.

"Estamos muito atentos às redes sociais de nossos candidatos pré-selecionados", disse o parlamentar do RN Julien Odoul.

Uma autoridade graduada do RN disse que o partido se tornou muito mais rigoroso quanto à linguagem que seus parlamentares usam para não alienar os eleitores.

"Dizemos aos deputados: 'Vocês não podem dizer isso porque estamos perto do poder. Se você estiver com 5% nas pesquisas, você pode dizer isso, ser excessivo. Mas agora não pode mais'", disse a autoridade, falando sob condição de anonimato.

(Reportagem de Elizabeth Pineau)