Topo

Notícias

Exército israelense diz que controla 40% da Cidade de Gaza

04/09/2025 14h40

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (4), que controla 40% da Cidade de Gaza, a maior cidade do território palestino, que o Estado israelense busca conquistar. 

"Atualmente, controlamos 40% do território da Cidade de Gaza. A operação continuará a se expandir e se intensificar nos próximos dias", disse o general de brigada Effie Defrin, porta-voz do Exército israelense, em um vídeo. "Aumentaremos a pressão sobre o Hamas até que ele seja derrotado", acrescentou.

mib/ila/meb/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

Deportações estão em alta na Alemanha

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

Europa promete garantir segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo e ameaça Rússia com sanções

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Após série de terremotos, Afeganistão sofre novo tremor de magnitude 6,2

É falso que Trump tenha provas de que o STF mandou matar Bolsonaro

México considera impor tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial

Exército israelense diz que controla 40% da Cidade de Gaza

Homem é acusado de morte de turista brasileira na França

Gaúcha sumida em SP há 3 semanas estava em bairro nobre: 'Bem o tempo todo'