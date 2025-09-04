Topo

Ex-chanceler da Zâmbia condenado a trabalhos forçados por corrupção

04/09/2025 07h54

Joseph Malanji, ex-ministro das Relações Exteriores da Zâmbia entre 2018 e 2021, foi condenado nesta quinta-feira a quatro anos de prisão e a trabalhos forçados após um processo por acusações de corrupção, constatou uma equipe da AFP presente no tribunal. 

Malanji, que foi ministro durante o governo do ex-presidente Edgar Lungu, foi detido no final de 2021 acusado de desvio de fundos públicos utilizados, entre outras coisas, para a compra de dois helicópteros. 

O ex-ministro de 60 anos deverá cumprir "quatro anos de prisão com trabalhos forçados", anunciou uma juíza na audiência. 

Seu coacusado, o ex-secretário do Tesouro Fredson Yamba, foi condenado a três anos de prisão. 

São as primeiros funcionários de alto escalão do governo de Lungu (2015-2021) a serem processados por corrupção após a chegada ao poder do atual presidente, Hakainde Hichilema. 

O mandatário prometeu erradicar o problema, que colocou a Zâmbia entre os piores países na classificação do índice da Transparência Internacional de 2024. 

Mais de 64% da população desta nação rica em cobre vive na pobreza, segundo o Banco Mundial.

