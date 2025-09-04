Ex-assessor de Moraes é denunciado pelo MP-SP por atrapalhar investigação

O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes e perito Eduardo Tagliaferro foi denunciado pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo acusado de agir para embaraçar uma investigação contra um juiz de São Paulo suspeito de desviar dinheiro de execuções fiscais realizadas na Justiça.

O que aconteceu

Investigação do MP paulista identificou que Tagliaferro teria ajudado juiz a destruir provas. O juiz, suspeito de arquitetar um esquema de execuções fraudulentas na 2ª Vara Cível de Itapevi, era amigo de Tagliaferro e procurou o perito quando fraudes passaram a ser investigadas pelo próprio Judiciário paulista, segundo a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo).

Denúncia foi protocolada em agosto deste ano no Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo tramita sob sigilo na Justiça paulista. Segundo a acusação, Tagliaferro teria orientado os outros investigados, em 2024, sobre como apagar o registro de conversas de seus aparelhos celulares para evitar terem seus diálogos expostos caso fossem alvo de buscas.

Depois de tomar conhecimento dos fatos, Eduardo orientou Peter e Luís Augusto (juiz e servidor do TJSP denunciados) a trocarem de smartphone, transmitindo os dados armazenados no antigo para um novo, procedimento que eliminaria as mensagens indesejadas, de modo a embaraçar as investigações, impedindo que, em caso de apreensão do novo dispositivo de armazenamento, os elementos de prova desfavoráveis fossem obtidos mediante extração realizada com técnicas de computação forense.

Trecho da denúncia do MP-SP contra Eduardo Tagliaferro

A defesa do perito diz que a denúncia é "deplorável". "Parece mais o aproveitamento de uma oportunidade para perseguir quem já está sendo perseguido e uma tentativa de asfixiar quem tem muito a dizer e esclarecer. Oportunamente, tudo será colocado às claras, e a verdade prevalecerá", diz a nota de advogados dele.

Tagliaferro deixou o cargo no gabinete de Moraes após ser preso por violência doméstica. Ele foi detido em 9 de maio de 2023 e exonerado do cargo no TSE no mesmo dia. Dias depois, seu amigo entregou à Polícia Civil de São Paulo o aparelho telefônico do perito. Como mostrou a colunista Letícia Casado, do UOL, o boletim de ocorrência suspeita de violência doméstica contra a esposa.

Folha revelou uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake news, sob a relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Airton Vieira admite, em mensagens reveladas pela jornal, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.

As denúncias de Tagliaferro no Senado

Anteontem, o ex-assessor de Moraes disse no Senado que um relatório para justificar ação da PF foi fraudado. O depoimento aconteceu em uma audiência pública que a oposição fez na Comissão de Segurança Pública do Senado no mesmo horário do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no STF.

Em agosto de 2022, site Metrópoles noticiou que empresários defenderam, no WhatsApp, golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Depois da reportagem, em 23 de agosto, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra os empresários por ordem de Moraes.

Na época, jornalistas questionaram se a ação policial se baseava apenas na reportagem. Segundo Tagliaferro, para abafar as críticas, o juiz-instrutor de Moraes, Airton Vieira, pediu, dias depois da operação, a produção de um relatório sobre o grupo de WhatsApp citado na reportagem. Tagliaferro exibiu aos senadores uma tela de computador mostrando que o documento foi produzido apenas em 28 de agosto.