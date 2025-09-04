Topo

EUA planeja cortar ajuda militar à Europa, diz mídia americana

04/09/2025 20h21

Os Estados Unidos planejam encerrar a assistência militar a países europeus próximos à Rússia, em meio a pressões do governo do presidente Donald Trump para que a Europa se envolva mais em sua própria defesa, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (4).

Seis fontes familiarizadas com o assunto confirmaram a medida ao Washington Post, que segundo o jornal afetaria centenas de milhões de dólares de ajuda destinada a reforçar as defesas contra a Rússia.

O Financial Times indicou que funcionários americanos informaram diplomatas europeus na semana passada sobre a decisão de Washington de suspender o financiamento de programas para treinar e equipar exércitos do Leste Europeu ao longo da fronteira com a Rússia.

Um funcionário da Casa Branca mencionou um decreto de Trump de janeiro sobre a reavaliação da ajuda externa americana, mas não confirmou os detalhes da decisão de cortar a assistência em segurança.

"Esta medida foi coordenada com os países europeus de acordo com o decreto e a ênfase constante do presidente em garantir que a Europa assuma uma maior responsabilidade em sua própria defesa", declarou o funcionário sob condição de anonimato.

A decisão de reduzir a assistência aos países vizinhos da Rússia ocorre enquanto Trump busca dar fim à invasão russa da Ucrânia, iniciada por Moscou em fevereiro de 2022.

Há muito tempo, Trump se mostra cético tanto em relação aos gastos de defesa dos Estados Unidos na Europa quanto à ajuda à Ucrânia, e pressiona alguns dos aliados mais próximos de Washington para que desempenhem um papel mais importante em ambos os aspectos.

