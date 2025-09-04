EUA fornecem ao Equador novos fundos e drones para combater gangues de drogas

Por Daphne Psaledakis e Alexandra Valencia

(Reuters) - Os Estados Unidos anunciaram novos compromissos de segurança para o Equador nesta quinta-feira, durante a visita do secretário de Estado, Marco Rubio, ao país andino, conforme Washington busca expandir sua ofensiva contra a imigração ilegal e os cartéis de drogas.

Os compromissos incluem mais de US$13 milhões em financiamento geral de segurança para o Equador, além de US$6 milhões para drones para a marinha equatoriana, disse Rubio, acrescentando que "isso é apenas o começo".

A autoridade enfatizou que os Estados Unidos considerariam estabelecer uma base militar no Equador se fossem convidados.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, apoia a criação de uma base, mas precisa da aprovação dos eleitores em um referendo. Os EUA tinham uma base na cidade costeira de Manta, mas a abandonaram em 2009 por ordem do então presidente do país sul-americano.

Enquanto isso, o Departamento de Estado dos EUA designou as gangues criminosas equatorianas Los Choneros e Los Lobos como organizações terroristas internacionais.

O suposto líder do Los Choneros, José Adolfo "Fito" Macías Villamar, foi acusado de crimes federais relacionados a drogas e armas nos Estados Unidos, onde está preso. Ele se declarou inocente.

Ambas as gangues foram sancionadas pelos EUA em 2024.

Rubio disse que a designação das gangues permitirá que os EUA persigam seus ativos e facilitará o compartilhamento de informações com o Equador.

"Há outros grupos que estamos considerando... temos um processo em nosso sistema e espero que nas próximas semanas haja mais uma ou duas designações em andamento, mas esses são os dois grupos principais", disse Rubio.

"Eles são terroristas. Podemos ajudar (o Equador) a combater esses grupos terroristas", observou.

Os assassinatos no país sul-americano aumentaram apesar dos esforços de Noboa para combater a violência das gangues de drogas. Os homicídios aumentaram 40% nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2024.

Noboa, eleito para um mandato completo este ano, enviou o Exército para as ruas e os parlamentares aprovaram reformas que, segundo o presidente, ajudarão a conter o crime, incluindo penalidades mais severas para o tráfico de drogas.