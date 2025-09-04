EUA dizem a países que reconhecimento da Palestina criará mais problemas

QUITO (Reuters) - Os Estados Unidos disseram a outros países que o reconhecimento de um Estado palestino causará mais problemas, disse nesta quinta-feira o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"Dissemos a todos esses países, dissemos a todos eles, que se vocês fizerem essa coisa de reconhecimento, é tudo falso, nem mesmo é real, se vocês fizerem isso, criarão problemas", disse Rubio em Quito, onde se reuniu com o presidente Daniel Noboa e seu colega equatoriano.

"Haverá uma resposta, isso tornará mais difícil conseguir um cessar-fogo e pode até mesmo desencadear esses tipos de ações que vocês já viram, ou pelo menos essas tentativas de ações", disse Rubio.

O secretário de Estado disse que não opinaria sobre a discussão israelense em torno da anexação da Cisjordânia, apesar de afirmar que ela não é definitiva.

(Reportagem de Daphne Psaledakis e Julia Symmes Cobb)