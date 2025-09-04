Topo

Notícias

EUA dizem a países que reconhecimento da Palestina criará mais problemas

04/09/2025 14h33

QUITO (Reuters) - Os Estados Unidos disseram a outros países que o reconhecimento de um Estado palestino causará mais problemas, disse nesta quinta-feira o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"Dissemos a todos esses países, dissemos a todos eles, que se vocês fizerem essa coisa de reconhecimento, é tudo falso, nem mesmo é real, se vocês fizerem isso, criarão problemas", disse Rubio em Quito, onde se reuniu com o presidente Daniel Noboa e seu colega equatoriano.

"Haverá uma resposta, isso tornará mais difícil conseguir um cessar-fogo e pode até mesmo desencadear esses tipos de ações que vocês já viram, ou pelo menos essas tentativas de ações", disse Rubio.

O secretário de Estado disse que não opinaria sobre a discussão israelense em torno da anexação da Cisjordânia, apesar de afirmar que ela não é definitiva.

(Reportagem de Daphne Psaledakis e Julia Symmes Cobb)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Barroso teve deslize perigoso e dá margem a debate de anistia', diz Josias

Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional' e cutuca Tarcísio

Herdeiros argentinos de dirigente nazista são acusados de ocultar arte roubada

Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

Deportações estão em alta na Alemanha

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

Europa promete garantir segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo e ameaça Rússia com sanções

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Após série de terremotos, Afeganistão sofre novo tremor de magnitude 6,2

É falso que Trump tenha provas de que o STF mandou matar Bolsonaro

México considera impor tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial