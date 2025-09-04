Topo

Notícias

EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

04/09/2025 16h23

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, criticou nesta quinta-feira (4) a França e outros países que se preparam para reconhecer um Estado palestino, e afirmou que os havia advertido sobre possíveis represálias de Israel por meio da anexação da Cisjordânia.

Rubio se recusou a se juntar à condenação mundial contra o plano de colonização na Cisjordânia aprovado por Israel e que compromete a possibilidade de um Estado palestino.

Cerca de vinte países, entre eles Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá, rejeitaram em agosto um projeto central de construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada, pois dividiria esse território palestino em dois.

"Quanto ao que estão vendo com a Cisjordânia e a anexação, não é algo definitivo. É algo que está sendo debatido em alguns setores da política de Israel. Não vou insistir nisso hoje", disse Rubio no contexto de uma visita à capital equatoriana.

"O que eu direi é que era totalmente previsível", acrescentou.

O projeto de construção provocou forte oposição internacional. A ONU e a União Europeia pediram a Israel que renunciasse ao plano.

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia, condenou rapidamente a medida.

"Dissemos a eles que isso daria lugar a esse tipo de ações recíprocas e que dificultaria o cessar-fogo", afirmou Rubio.

Ele também insistiu que essa pressão para elevar o status da Autoridade Palestina na Cisjordânia encorajou seu rival Hamas em Gaza.

"No dia em que os franceses anunciaram o que fizeram, nesse mesmo dia o Hamas se retirou da mesa de negociações", disse Rubio.

O presidente francês, Emmanuel Macron, convocou uma cúpula da ONU em 22 de setembro, na qual reconhecerá o Estado palestino, devido à grave situação humanitária e ao que considera a intransigência de Israel.

Países como Bélgica, Canadá e Austrália se somarão à iniciativa francesa sobre esse reconhecimento.

Na quarta-feira, o ministro das Finanças israelense de extrema direita, Bezalel Smotrich, pediu a anexação de amplas zonas da Cisjordânia com o objetivo de enterrar a ideia de um Estado palestino.

Trump apoiou abertamente o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua implacável ofensiva em Gaza após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

sct/sp/lv/mar/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Petróleo mantém trajetória de queda e aumento da oferta preocupa

Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita

Nunes critica condenações pelo 8/1 e questiona julgamento no STF

Congresso argentino reverte veto de Milei a fundos para deficientes

Ecologistas e fazendeiros da UE unem-se contra acordo com Mercosul

Receita com exportação de café em agosto cresce 2%, para US$ 970,8 mi

Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos em caso de apostas

Sem acesso à escola ou vacinas: menina de 6 anos é resgatada em SP

Agentes de imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Recado ao Ocidente: o que significa roupa de Xi Jinping no desfile militar