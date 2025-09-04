Topo

Estoques de petróleo nos EUA sobem 2,415 milhões barris, aponta DoE

Washington

04/09/2025 13h20

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram 2,415 milhões de barris, a 420,707 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda 2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 3,795 milhões de barris, a 218,539 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 1,3 milhão de barris.

Já os estoques de destilados subiram 1,681 milhão de barris, a 115,923 milhões de barris. A previsão era de recuo de 1,1 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 94,6% para 94,3%, enquanto a projeção era de queda a 94%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 1,59 milhão de barris, a 24,222 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,423 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

