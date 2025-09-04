Topo

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

04/09/2025 18h04

A Espanha iniciou sua campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória sobre a Bulgária por 3 a 0 nesta quinta-feira (4), em Sófia, com o jovem Lamine Yamal como destaque da partida.

Os espanhóis lideram o Grupo E com 3 pontos, empatados com a Turquia, que venceu a Geórgia por 3 a 2.

O time do técnico Luis de la Fuente, cujo último jogo havia sido a final da Liga das Nações da Uefa (derrota nos pênaltis para Portugal), dominou a seleção búlgara.

Mikel Oyarzabal, aproveitando passe de Martín Zubimendi (5'), o lateral Marc Cucurella, com seu primeiro gol pela 'Roja' (30'), e Mikel Merino, de cabeça após escanteio cobrado por Yamal (38'), definiram a partida ainda no primeiro tempo.

Na falta de mais gols, o que de mais importante aconteceu no segundo tempo foi o retorno de Rodri e Dani Carvajal, dois jogadores que perderam grande parte da temporada passada devido a lesões.

A Espanha volta a campo no próximo domingo, contra a Turquia, fora de casa, em confronto entre os favoritos a liderar o grupo e conseguir uma vaga direta para a o Mundial do ano que vem.

iga/dr/cb/am

© Agence France-Presse

