Topo

Notícias

Embraer fará anúncio de "marco" nos EUA na próxima semana

04/09/2025 17h49

Por Allison Lampert e Tim Hepher e Gabriel Araujo

(Reuters) - A Embraer disse nesta quinta-feira que fará um grande anúncio na próxima semana sobre o que descreveu como um marco para seus negócios nos Estados Unidos, juntando-se a outras grandes empresas do setor que estão se movendo para reforçar laços econômicos com o país.

O anúncio de 10 de setembro em Washington coincide com um grande encontro de líderes do setor aeroespacial e ocorre em um momento em que a fabricante brasileira de aviões, a terceira maior do mundo, tem feito lobby junto ao governo do presidente Donald Trump para remover tarifas de importação de 10% que atingem seus produtos.

A Embraer, que monta alguns jatos executivos na Flórida, não quis fazer mais comentários sobre o anúncio planejado, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que ele não está relacionado à pegada industrial da empresa, um termo que se refere à localização de suas fábricas.

Clientes norte-americanos compram 45% dos aviões comerciais da Embraer e 70% dos jatos executivos vendidos pela empresa, todos os quais dependem de muitas peças norte-americanas.

A Embraer não tem planos imediatos de lançar um novo modelo de jato, disseram várias fontes do setor, embora o fabricante tenha aventado a possibilidade de montar um novo rival para jatos de Airbus e Boeing e para um futuro concorrente da China.

Não ficou claro quais outros tópicos podem ser incluídos no anúncio, que a Embraer afirmou ser "o primeiro de seu tipo já feito nos Estados Unidos".

A Embraer tem 3.000 funcionários nos EUA e tem planos de comprar US$21 bilhões em produtos norte-americanos até 2030. O E175-E1 da Embraer é fundamental para rotas regionais nos EUA.

A Embraer disse no mês passado que pode construir nos EUA uma fábrica de US$500 milhões para o cargueiro C-390, caso Washington decida comprar o avião.

A Airbus, cujo presidente-executivo também estará em Washington na próxima semana, deve inaugurar uma nova linha de montagem nos EUA em Mobile, Alabama, no início do próximo mês.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Holanda e Polônia empatam (1-1) no Grupo G das Eliminatórias europeias

Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

Exército israelense diz controlar 40% da Cidade de Gaza

Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Petróleo mantém trajetória de queda e aumento da oferta preocupa

Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita

Nunes critica condenações pelo 8/1 e questiona julgamento no STF

Congresso argentino reverte veto de Milei a fundos para deficientes

Ecologistas e fazendeiros da UE unem-se contra acordo com Mercosul

Receita com exportação de café em agosto cresce 2%, para US$ 970,8 mi