Embraer busca novo marco nos EUA em meio a tensões comerciais

(Reuters) - A Embraer disse nesta quinta-feira que anunciará o que descreveu como um "marco" para a fabricante aviões em Washington na próxima semana.

A Embraer, que monta alguns jatos executivos no Estado norte-americano da Flórida, não quis fazer mais comentários sobre o anúncio planejado, mas fontes do setor disseram que o foco deverá ser aumento de empregos nos EUA por meio de sua subsidiária de aeronaves comerciais.

O anúncio de 10 de setembro coincidirá com um grande encontro de líderes aeroespaciais na capital dos EUA e ocorrerá em um momento em que a terceiro maior fabricante de aviões do mundo está fazendo lobby para remover tarifas de importação de 10% sobre seus aviões impostas pelo governo de Donald Trump.

O anúncio será "o primeiro do tipo feito nos Estados Unidos", disse a Embraer.

Empresas aeroespaciais vêm promovendo investimentos nos EUA para aliviar a pressão gerada pelas políticas econômicas "America First" de Trump, embora analistas alertem que alguns dos investimentos recém-anunciados já estavam em andamento.

(Por Allison Lampert, Tim Hepher, David Shepardson e Gabriel Araujo)