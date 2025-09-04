Topo

Notícias

Embraer busca novo marco nos EUA em meio a tensões comerciais

04/09/2025 12h36

(Reuters) - A Embraer disse nesta quinta-feira que anunciará o que descreveu como um "marco" para a fabricante aviões em Washington na próxima semana.

A Embraer, que monta alguns jatos executivos no Estado norte-americano da Flórida, não quis fazer mais comentários sobre o anúncio planejado, mas fontes do setor disseram que o foco deverá ser aumento de empregos nos EUA por meio de sua subsidiária de aeronaves comerciais.

O anúncio de 10 de setembro coincidirá com um grande encontro de líderes aeroespaciais na capital dos EUA e ocorrerá em um momento em que a terceiro maior fabricante de aviões do mundo está fazendo lobby para remover tarifas de importação de 10% sobre seus aviões impostas pelo governo de Donald Trump.

O anúncio será "o primeiro do tipo feito nos Estados Unidos", disse a Embraer.

Empresas aeroespaciais vêm promovendo investimentos nos EUA para aliviar a pressão gerada pelas políticas econômicas "America First" de Trump, embora analistas alertem que alguns dos investimentos recém-anunciados já estavam em andamento.

(Por Allison Lampert, Tim Hepher, David Shepardson e Gabriel Araujo)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

Volume armazenado em mananciais da RMSP recua para 36,2%, mostra Sabesp

Secretário de Saúde Kennedy Jr. defende demissão de diretora do CDC

Sobe a 612 número de mortes de animais supostamente por causa da vacina Excell

Carlo Acutis: Vaticano pendura imagem do beato millennial na Basílica de São Pedro

Sakamoto: 'Mensagens mostram que assassino de gari foi burro e covarde'

Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

Calor extremo acelera envelhecimento biológico, revela estudo realizado com 25 mil pessoas

Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

Quem foi Pedro Kassab, médico que dá nome a escola inaugurada por Nunes