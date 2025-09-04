Elevador da Glória: o que provocou o acidente com mortos em Lisboa

Lisboa viveu nesta quarta-feira (3) uma das maiores tragédias de sua história recente. Por volta das 18h, o Elevador da Glória, um dos pontos turísticos da capital portuguesa, descarrilou e deixou 16 mortes e 21 feridos.

O que aconteceu

Relatos iniciais apontam que a ruptura de um cabo de segurança provocou a queda brusca de duas das cabines do Elevador da Glória. Segundo informações preliminares divulgadas pelo jornal português Público, o rompimento do cabo de segurança que conecta as duas cabines do sistema e garante o contrapeso entre elas causou a tragédia. Com a quebra, uma das cabines, que se encontrava junto à Praça dos Restauradores, desceu abruptamente entre um e 2 metros até atingir o limite inferior dos trilhos.

Uma cabine teve danos leves, enquanto a outra descarrilou e causou as mortes. O impacto, embora brusco, não provocou o descarrilamento total e resultou na maior parte dos ferimentos leves registrados. Já a cabine que fazia o percurso de descida se descontrolou e descarrilou em uma curva, tombando e colidindo contra um edifício.

Ainda não há confirmação sobre quantos passageiros estavam a bordo no momento da tragédia. Cada cabine tinha capacidade para até 42 pessoas.

Entre os mortos já identificados estão sete homens e oito mulheres. Quanto aos feridos, há ao menos dez nacionalidades representadas: quatro portugueses, dois espanhóis, além de cidadãos da Coreia do Sul, Cabo Verde, Canadá, Itália, França, Suíça e Marrocos. Há ainda que um brasileiro sofreu ferimentos leves, foi levado ao hospital Amadora-Sintra e recebeu alta em seguida.

O acidente expôs uma série de alertas e denúncias sobre a manutenção do equipamento. Manuel Leal, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, afirmou que funcionários vinham reportando há muito tempo a necessidade de que a manutenção dos elevadores fosse feita diretamente pela Carris, empresa municipal responsável pela rede, e não por prestadoras externas contratadas.

Companhia anunciou ainda a abertura de uma investigação interna, paralela à que será conduzida pelas autoridades. A Carris divulgou nota lamentando a tragédia e assegurou que todos os protocolos de manutenção estavam em dia, incluindo inspeções diárias, semanais e mensais.

O Ministério Público português abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Segundo o jornal português O Público, a Câmara Municipal de Lisboa suspendeu a circulação de todos os outros funiculares da cidade até que sejam feitas vistorias técnicas completas.

Com informações da AFP