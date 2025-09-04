Topo

Notícias

Elevador da Glória: o que provocou o acidente com mortos em Lisboa

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa - Reprodução X
Elevador da Glória descarrilha em Lisboa Imagem: Reprodução X
do UOL

Colaboração para o UOL

04/09/2025 11h36Atualizada em 04/09/2025 11h36

Lisboa viveu nesta quarta-feira (3) uma das maiores tragédias de sua história recente. Por volta das 18h, o Elevador da Glória, um dos pontos turísticos da capital portuguesa, descarrilou e deixou 16 mortes e 21 feridos.

O que aconteceu

Relatos iniciais apontam que a ruptura de um cabo de segurança provocou a queda brusca de duas das cabines do Elevador da Glória. Segundo informações preliminares divulgadas pelo jornal português Público, o rompimento do cabo de segurança que conecta as duas cabines do sistema e garante o contrapeso entre elas causou a tragédia. Com a quebra, uma das cabines, que se encontrava junto à Praça dos Restauradores, desceu abruptamente entre um e 2 metros até atingir o limite inferior dos trilhos.

Uma cabine teve danos leves, enquanto a outra descarrilou e causou as mortes. O impacto, embora brusco, não provocou o descarrilamento total e resultou na maior parte dos ferimentos leves registrados. Já a cabine que fazia o percurso de descida se descontrolou e descarrilou em uma curva, tombando e colidindo contra um edifício.

Ainda não há confirmação sobre quantos passageiros estavam a bordo no momento da tragédia. Cada cabine tinha capacidade para até 42 pessoas.

Entre os mortos já identificados estão sete homens e oito mulheres. Quanto aos feridos, há ao menos dez nacionalidades representadas: quatro portugueses, dois espanhóis, além de cidadãos da Coreia do Sul, Cabo Verde, Canadá, Itália, França, Suíça e Marrocos. Há ainda que um brasileiro sofreu ferimentos leves, foi levado ao hospital Amadora-Sintra e recebeu alta em seguida.

O acidente expôs uma série de alertas e denúncias sobre a manutenção do equipamento. Manuel Leal, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, afirmou que funcionários vinham reportando há muito tempo a necessidade de que a manutenção dos elevadores fosse feita diretamente pela Carris, empresa municipal responsável pela rede, e não por prestadoras externas contratadas.

Companhia anunciou ainda a abertura de uma investigação interna, paralela à que será conduzida pelas autoridades. A Carris divulgou nota lamentando a tragédia e assegurou que todos os protocolos de manutenção estavam em dia, incluindo inspeções diárias, semanais e mensais.

O Ministério Público português abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Segundo o jornal português O Público, a Câmara Municipal de Lisboa suspendeu a circulação de todos os outros funiculares da cidade até que sejam feitas vistorias técnicas completas.

Com informações da AFP

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Diante da 'ameaça' dos EUA, qual é o poder militar da Venezuela?

Eduardo Bolsonaro: redução de tarifas só vai se resolver após aprovação de anistia em Brasília

Zelenskiy diz que aliados têm estrutura geral para garantias de segurança para Ucrânia

Giorgio Armani, rei do luxo à italiana

Por que julgamento de Bolsonaro no STF não terá sessão hoje

Hospital confirma segundo brasileiro ferido na tragédia com bonde que matou 16 pessoas em Lisboa

Ministério regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Ministério da Agricultura regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Elevador da Glória: o que provocou o acidente com mortos em Lisboa

Nepal bloqueará todas as redes sociais que não estiverem registradas legalmente

Bondes de Lisboa, meio de transporte centenário que se tornou atração turística