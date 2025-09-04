É falso que Trump tenha provas de que o STF mandou matar Bolsonaro

Não é verdade que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha informações ou provas que impliquem ministros do STF no atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro cometido por Adélio Bispo durante a campanha eleitoral de 2018.

Dois inquéritos da Polícia Federal, o último aberto durante o governo Bolsonaro para investigar um suposto mandante, concluíram que Adélio agiu sozinho.

O que diz o post

Um vídeo de 10 minutos circula nas redes sociais com uma série de supostas revelações que implicariam ministros do STF no atentado a faca contra Bolsonaro. A narração afirma que o presidente dos EUA, Donald Trump, teria acesso a essas informações. O vídeo tem tom conspiratório.

Por que é falso

Investigações concluíram que o autor da facada agiu sozinho. Ao contrário do que afirma o vídeo enganoso, não existe qualquer evidência de participação de ministros do Supremo ou de qualquer outra pessoa como mandante do crime contra Bolsonaro, o que já foi desmentido diversas vezes ao longo dos anos, inclusive pelo Projeto Comprova, coalizão de checagem do qual o UOL Confere faz parte, no mês passado.

Pelo menos três vezes a PF declarou que não houve mandante. Em setembro de 2018, dias após o atentado, a corporação concluiu que Adélio agiu sozinho no ataque em Juiz de Fora (MG). O delegado do caso disse, na ocasião, que o crime foi motivado por discordância política. Em maio de 2020, já no governo Bolsonaro, a PF concluiu uma segunda investigação, que apontou, novamente, não haver mandantes do atentado. E, mais uma vez, em junho de 2024, quando solicitou o arquivamento do inquérito.

Sem registros que relacionem Trump a supostas informações de membros do STF como mandantes. Além de não constar nada neste sentido nas investigações, não há registros de matérias de jornais em português (aqui) ou inglês (aqui) que corroborem a alegação. Caso houvesse alguma declaração pública do presidente dos Estados Unidos sobre isso ou de qualquer outra autoridade do governo, o assunto teria sido noticiado pela imprensa americana, internacional e brasileira.

A investigação do atentado foi um dos motivos de discórdia entre o ex- ministro da Justiça, Sergio Moro, e Bolsonaro. Em depoimento prestado à PF em 2020, Moro disse que Bolsonaro teve acesso ao trabalho de investigação sobre o caso. O ex-juiz afirmou também que o presidente alegou uma "suposta falta de empenho" da PF para justificar a troca do então diretor-geral, Maurício Valeixo. No ano seguinte, em depoimento à PF, o então presidente reafirmou publicamente que Moro não teria se empenhado na investigação sobre a facada.

Autor da facada está preso desde 2018. Em 2019, Adélio Bispo foi absolvido por ter sido considerado inimputável por questões de saúde mental. Ele foi diagnosticado com Transtorno Delirante Persistente. Na ocasião, a Justiça determinou a sua internação por tempo indeterminado. Desde então, ele está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).

Bolsonaro sofreu atentado durante campanha eleitoral. O ex-presidente foi vítima de uma facada de Adélio Bispo enquanto participava de uma agenda de campanha em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro de 2018. Ele foi atingido na barriga, e desde então passou por, pelo menos, seis cirurgias relacionadas à facada. A mais recente aconteceu em abril deste ano.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 82 mil visualizações.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news