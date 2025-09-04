Dólar sobe ante real com investidores à espera de dados dos Estados Unidos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a quinta-feira no território positivo no Brasil, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana no exterior, onde investidores aguardam a divulgação de uma bateria de indicadores econômicos nos Estados Unidos ainda pela manhã.

Às 9h03, o dólar à vista subia 0,13%, a R$5,4614 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,19%, a R$5,4960.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,38%, aos R$5,4541.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)