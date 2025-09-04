Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

O Consulado do Brasil em Portugal afirmou que dois brasileiros se feriram em acidente com bondinho em Portugal, que deixou 16 mortos e 21 feridos.

O que aconteceu

Consulado-Geral diz que recebeu registro de dois brasileiros afetados pelo acidente e que não recebeu solicitação de ajuda. "Um deles, atendido na Unidade de Saúde Local Amadora/Sintra, já recebeu alta. A segunda segue internada, com possível transferência agendada para a unidade de Amadora/Sintra. Não foram divulgados outros detalhes sobre os pacientes, como nomes e situação de saúde", diz a nota enviada ao UOL.

Vítimas brasileiras não foram identificadas. Os nomes, idades e outros detalhes sobre os dois feridos também não foram divulgados pelo Consulado.

Ontem, autoridade brasileira havia dito que brasileiros não estavam entre as vítimas. A informação mudou na tarde de hoje.

Além dos brasileiros, há vítimas de diversas nacionalidades. Entre eles havia dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano.

Polícia Judiciária do país cria canal para familiares. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil postou nas redes informações de uma linha direta, com um número e o endereço de emailchefepiquetelx@pj.pt ,para que familiares de feridos e mortos e autoridades possam obter mais informações. "A Polícia Judiciária exprime a sua profunda consternação e solidariedade para com as vítimas e seus familiares", disse.

Órgãos de investigação vão divulgar conclusões iniciais amanhã."O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários (GPIAAF), em conjunto com a Polícia Judiciária e a Autoridade para as Condições do Trabalho, concluiu a recolha de provas no local" e que vai publicar as descobertas iniciais e os próximos passos da investigação.

Atração turística foi inaugurada em 1885

Bondinho é uma das principais atrações turísticas portuguesas. Lisboa tem diversos coletivos do tipo espalhados pela cidade. O da Glória, onde aconteceu o acidente, é um ponto histórico e foi inaugurado em 1885.

Cartão-postal conecta dois bairros. Os vagões amarelos e brancos liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, famoso bairro turístico lisboeta. Por lá, são pontos famosos para visita a Igreja de São Roque e o Miradouro de São Pedro de Alcântara.

Sistema funciona com dois bondes, ao mesmo tempo, com um contra-peso. Enquanto um desce, o peso puxa o outro morro acima, pelos cabos de aço.

Cabo pode ter rompido

Há suspeitas de que cabo de sustentação tenha rompido. A polícia investiga as causas do acidente, mas relatos preliminares indicam que um dos cabos tenha se rompido, levando o veículo a descarrilar, tombar e se chocar com um edifício. As autoridades suspenderam operação de outras linhas de bondinho.

Funcionários alertavam sobre problemas manutenção do Elevador. "Até porque os trabalhadores já vêm reportando há muito tempo questões da necessidade da manutenção destes elevadores voltar à responsabilidade dos trabalhadores da Carris e não ser entregue a empresas exteriores, como no caso concreto do elevador da Glória", afirmou Manuel Leal, diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal.