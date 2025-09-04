Delegado preso postou foto de noiva com anel feito por TH Joias

O delegado da Polícia Federal Gustavo Stteel, preso ontem por suspeita de associação criminosa, presenteou a noiva com um anel de diamantes feito pela joalheria do deputado estadual TH Joias, que também foi detido na mesma operação.

O que aconteceu

Gustavo pediu a namorada em noivado durante viagem para a Patagônia Argentina, no mês passado. Em foto publicada no Instagram em 23 de agosto, Stteel mostrou que noivou e exibiu a aliança dada à companheira. Na imagem, ele marcou a joalheria de TH Joias.

"E ela disse sim", celebrou Stteel. Ele completou a postagem como as hashtags "thjoias" e "diamantes são para sempre".

Delegado pediu namorada em noivado com anel confeccionado pela joalheria do deputado TH Joias Imagem: Reprodução

Delegado se aproximou de TH Joias devido à suposta parceria com o CV, segundo a Polícia Federal. Ele é suspeito de repassar informações sigilosas para os traficantes do Comando Vermelho sobre as operações de combate ao tráfico nas comunidades do Rio.

Stteel teria usado sistema interno da PF para pesquisar se havia mandados de prisão contra o traficante do CV Gabriel Dias de Oliveira, também preso ontem. Ainda segundo a investigação, o delegado buscava no sistema da corporação quais policiais atuaram ou atuam em investigações para desmembrar organizações criminosas em atuação no Rio de Janeiro.

Gustavo Steel já havia sido preso em 2008 na Operação Resplendor, que apurou um esquema de fraudes em combustíveis. Na época, ele foi inocentado da acusação de corrupção, mas foi condenado por abuso de autoridade.

Delegado chegou a ser expulso da PF, mas foi reconduzido ao cargo. Além do suposto envolvimento com o tráfico, ele também é alvo da Justiça do Rio por violência doméstica, em ação ainda em aberto.

Vida de luxo

Stteel ostentava vida de luxo nas redes sociais. Ele, que além de delegado da PF é professor de direito constitucional, costumava postar fotos em viagens, passeios de barco, bebendo e fumando charuto.

Gustavo é seguido por mais de 5,4 mil perfis no Instagram. Ele também posava uniformizado para o trabalho na PF do Rio, e compartilhava posts com dicas de "sabedoria masculina".

Delegado foi preso enquanto estava de plantão no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele havia acabado de voltar do período de férias, conforme o próprio publicou nas redes sociais, horas antes de ser detido.

Outro lado

Defesa afirma que Gustavo Stteel é "inocente das acusações que lhe foram atribuídas". "Sua inocência será demonstrada no curso do processo que, confia a defesa, respeitará o devido processo legal, especialmente as garantias constitucionais", disse em nota ao UOL os advogados Vinícius Souza de Aguiar e Pedro Santiago.

Stteel construiu sua carreira "com base em princípios de ética, retidão e exemplaridade", afirma a defesa. Os advogados argumentam que o delegado tem um "longa carreira" na PF marcada pela "exímia atuação profissional, comprometida com a legalidade, a probidade e a defesa da sociedade".

Defesa também alega não haver provas contra Stteel. "A prisão preventiva dele não se baseia em provas concretas, mas sim em meras suposições e conjecturas, cuja incorreção será devidamente esclarecida pela defesa nos autos".

TH Joias preso

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB) foi preso ontem acusado por uma série de crimes no exercício do cargo. Ele é suspeito de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociar armas para o Comando Vermelho.

Assessor e traficante ligados ao parlamentar também foram presos. São eles o assessor parlamentar Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu; e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, e liderança do CV nas comunidades do Rio.

Ministério Público do Rio afirma que TH Joias usou o cargo de deputado para beneficiar o tráfico. De acordo com a promotoria, o emedebista nomeou comparsas para cargos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e atuou diretamente como intermediário na compra e venda de drogas, armas de fogo e aparelhos antidrones a serem usados pelo tráfico, além de ter realizado pagamentos a integrantes do CV. Os criminosos agiam nos complexos da Maré e do Alemão, e na comunidade Parada de Lucas.

Suspeitos vão responder por uma série de crimes. Eles são acusados por formação de facção criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Procurada, a defesa de TH não se manifestou. A reportagem não conseguiu contato com as defesas de Luiz Eduardo e Gabriel Dias.