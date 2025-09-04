Topo

Déficit comercial dos EUA salta 32,5% em julho, a US$ 78,31 bilhões

São Paulo

04/09/2025 09h53

O déficit comercial dos Estados Unidos deu um salto de 32,5% em julho ante junho, a US$ 78,31 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta quinta-feira (4). Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo um pouco menor em julho, de US$ 77,8 bilhões. O déficit da balança de julho foi revisado para baixo, de US$ 60,18 bilhões para US$ 59,09 bilhões. As exportações dos EUA subiram 0,3% em julho ante junho, a US$ 280,46 bilhões, enquanto as importações avançaram 5,9%, a US$ 358,78 bilhões.

