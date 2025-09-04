Topo

Defesa de Trump pede que Justiça rejeite petição de Cook para seguir na diretoria do Fed

A defesa do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (4) que a Justiça americana rejeite a petição da diretoria do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook para que ela continue no cargo.

Segundo a defesa do republicano, Cook "não consegue lidar com o precedente centenário da Suprema Corte que trata a 'remoção por justa causa'" como "uma questão de discricionariedade e não passível de revisão".

Os advogados também apontam que mesmo que a constatação de "causa" do presidente fosse passível de revisão, Cook ainda não oferece uma teoria viável para explicar por que uma aparente fraude hipotecária não se qualifica.

"Além de tudo, a Dra. Cook continua a ignorar completamente a decisão da Suprema Corte, repetida duas vezes, de que, em disputas sobre se oficiais federais foram removidos validamente, o equilíbrio das equidades favorece o governo e impede a reintegração provisória", acrescentou a defesa.

