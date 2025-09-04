De olho em candidatura à Presidência, Tarcísio vira fiador da anistia

Cada vez mais dentro do personagem de candidato a presidente em 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos) passou os últimos dois dias em Brasília articulando o projeto de anistia para beneficiar, dentre outros, Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Foi a quarta semana seguida em que o governador visitou a capital federal. A frequência é vista como indicativo da disposição dele em concorrer ao Planalto. Esta última viagem é o ato mais recente de uma semana em que Tarcísio se dedicou a trabalhar pela aprovação de um projeto de anistia pela Câmara.

O tema surgiu logo no primeiro evento do governador na semana. Na segunda-feira, ele recebeu o presidente de seu partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), para um café da manhã. A legenda de uma postagem nas redes sociais revelou o motivo do encontro: "Café da manhã com o nosso governador Tarcísio de Freitas. No cardápio do dia: anistia."

A publicação indicava que o governador conseguira apoio de seu partido ao projeto. O Republicanos sempre esteve reticente a respeito de perdoar os manifestantes que destruíram as sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro.

No dia seguinte, Tarcísio passou a defender a anistia nos gabinetes de Brasília. Foram 48 horas de articulações feitas com discrição. O governador não divulgou com quais políticos conversaria.

Desde a manhã de terça, era especulada uma reunião decisiva para a anistia avançar. Tarcísio precisava convencer o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), a apoiar a proposta, porque é ele quem decide quais itens são votados pelos parlamentares. Os dois se encontraram ontem.

Interlocutores de Motta disseram ao UOL que sabiam de movimentações pela anistia. Acrescentaram que sempre houve alas de deputados e senadores que pressionam pelo projeto.

Um pedido de Tarcísio, porém, tem peso maior. O governador e o presidente da Câmara são do mesmo partido. Aprovar a anistia reforçaria o apelo do Tarcísio junto ao eleitorado de direita numa eventual disputa pela presidência no ano que vem.

Tarcísio de Freitas precisa convencer Hugo Motta a pautar a anistia Imagem: Douglas Gomes - 28.jan.2025/Republicanos na Câmara

Agenda cheia

O PL surfou no apoio de Tarcísio à anistia. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), deu entrevistas na terça à noite afirmando que a adesão do Republicanos significava mais de 300 votos a favor do projeto.

Sóstenes ressaltou que o o PL deseja usar a anistia para livrar Bolsonaro da cadeia. A conclusão do julgamento do ex-presidente no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado deverá ocorrer na semana que vem.

O deputado acrescentou que a expectativa é votar a proposta num único dia. Primeiro, seria aprovada a urgência, o que livra a proposta de ser discutida em comissões. O projeto seria votado em plenário na sequência.

Motta não se pronunciou sobre o assunto até agora. Ele conversou com Tarcísio no final da tarde ontem —foi o último compromisso do governador em Brasília antes de retornar para seu estado.

A quarta-feira de articulações continuou em São Paulo. Tarcísio jantou com Sóstenes e com o pastor Silas Malafaia, que é investigado pelo STF por obstrução de Justiça.

O lobby de ontem só foi possível porque o governador optou por dedicação exclusiva à anistia. Ele cancelou todos os eventos do dia para ficar com a agenda livre para se reunir com políticos de Brasília.

A direita agiu paralelamente a Tarcísio. Na terça, a federação União Progressista, a força política mais poderosa do país, anunciou a entrega dos quatro ministérios que comanda e o desembarque do governo Lula.

Também na terça, o PL admitiu que deseja beneficiar Bolsonaro. O ex-presidente sempre declarou que não defendia a anistia para livrar a si mesmo da cadeia. A direita alegava que pretendia ajudar "velhinhas de Bíblia na mão". Mas esse discurso foi esquecido, e agora a oposição não esconde que quer o perdão de todos que estão na mira do STF, incluindo Bolsonaro.

Anistia que livre somente manifestantes do 8 de Janeiro é considerada mais fácil de aprovar Imagem: Joedson Alves/Ag.Câmara/08.jan.2023

Governistas veem blefe

Caciques da esquerda acreditam que Tarcísio faz jogo de cena. Eles avaliam que o governador defende a anistia para tentar agradar a base mais radical do bolsonarismo, hostil à sua candidatura à presidência.

Governistas não creem no sucesso da movimentação. Eles consideram difícil reunir os votos e convencer Motta a levar a proposta para votação.

Mesmo que Tarcísio consiga pautar a anistia, ele não sairia vencedor. A esquerda acredita que a estratégia do governador tem dois problemas:

Dificuldade em livrar Jair Bolsonaro da cadeia;

Reação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O PL fala em aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita. Na prática, quer que todos os réus no processo por tentativa de golpe que corre no STF sejam colocados em liberdade.

A outra possibilidade é aprovar uma anistia light. Nesse caso, somente as pessoas que participaram da invasão às sedes dos Três Poderes seriam libertadas.

A segunda alternativa é considerada mais viável. Deputados de partidos do centrão consideram complicado livrar da cadeia oficiais das Forças Armadas e caciques políticos.

Diminuir as penas de quem é chamado de "massa de manobra" é visto como mais palatável. Estes deputados afirmam que as penas de 14 anos em diante são consideradas muito duras porque superam a de crimes menos tolerados pela sociedade.

A esquerda também duvida que Eduardo Bolsonaro poupe Tarcísio de críticas. A base de Lula lembra que o filho do ex-presidente articulou contra o Brasil, dos Estados Unidos, e xingou o governador. Não criticar políticos que possam tirar de Bolsonaro o papel de líder da direita seria uma mudança de postura por parte de Eduardo classificada como improvável.

Davi Alcolumbre falou que pretende redigir um projeto de anistia Imagem: Waldemir Barreto/Agência Senado

Presidente do Senado apadrinha projeto

Uma proposta de anistia que não passa por Tarcísio surgiu no Senado. O projeto tem um padrinho bastante forte, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O cenário representa uma significativa mudança de postura. Alcolumbre sempre foi contrário a perdoar os culpados pelo 8 de Janeiro. Além disso, nunca tratou o assunto como prioridade nacional.

A iniciativa do presidente do Senado foi criticada. O líder do PL declarou que não é tarefa de Alcolumbre cuidar desse tema e que, a ele, cabe cuidar do Congresso.