Daniel Levy deixa presidência do Tottenham após 25 anos no cargo

04/09/2025 15h29

Daniel Levy, presidente executivo do Tottenham durante 25 anos, renunciou ao cargo inesperadamente nesta quinta-feira (4).

Levy foi quem impulsionou a construção do novo estádio e do moderno centro de treinamento dos 'Spurs', atuais campeões da Liga Europa.

Mas o dirigente de 63 anos não era unanimidade na torcida, da qual foi alvo de vários protestos, principalmente devido aos maus resultados da equipe nos últimos anos na Premier League.

Levy foi criticado por várias escolhas de treinadores que não tiveram sucesso, assim como pela política de contratações do clube. Ele também foi acusado pelos torcedores de priorizar a arrecadações de receitas em detrimento do desempenho esportivo.

Na temporada passada, o Tottenham obteve a sua pior classificação na primeira divisão inglesa desde a temporada 1976/1977, terminando na 17ª posição.

No entanto, o título da Liga Europa conquistado com vitória na final sobre o Manchester United encerrou um jejum de 17 anos sem levantar um troféu.

Mas a conquista não foi o suficiente para evitar a demissão do técnico Ange Postecoglou, que foi substituído por Thomas Frank, ex-Brentford.

"Estou extremamente orgulhoso do trabalho que realizei em conjunto com a equipe executiva e todos os nossos funcionários. Transformamos este clube em um peso-pesado global que compete no mais alto nível", declarou Levy.

Não haverá mudanças na propriedade nem na estrutura acionária do clube após a saída do dirigente.

smg/iga/dr/cb/am

© Agence France-Presse

