Custo unitário da mão de obra nos EUA sobe 1% no 2º trimestre

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu a um ritmo anualizado de 1% no segundo trimestre de 2025, segundo levantamento final divulgado nesta quinta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,5% no período.

Já o custo unitário da mão de obra no primeiro trimestre de 2025 não foi revisado, em alta anualizada de 6,9%.