Crise climática tornou fogo em Portugal e Espanha 40 vezes mais provável

As condições de calor, secura e vento que alimentaram os incêndios mortais na Espanha e em Portugal ficaram cerca de 40 vezes mais prováveis por causa das mudanças climáticas, aponta uma análise rápida da WWA (World Weather Attribution) divulgada hoje.

O que aconteceu

Aumento da frequência e intensidade. As condições meteorológicas intensas propícias a incêndios são cerca de 40 vezes mais frequentes e aproximadamente 30% mais intensas em comparação com o clima pré-industrial

Onda de calor extrema. A onda de calor de dez dias foi 200 vezes mais provável e 3°C mais quente devido às alterações climáticas. Sem as alterações climáticas, tais ondas de calor seriam esperadas menos de uma vez a cada 2.500 anos, mas hoje ocorrem a cada 13 anos.

Como o estudo foi feito. A análise, baseada em observações (sem uso de modelos climáticos), avaliou o Daily Severity Rating (DSR) —índice que combina temperatura, umidade, vento e precipitação— e os 10 dias mais quentes do verão. O resultado é que o "clima de fogo" que permite espalhamento explosivo dos incêndios é hoje muito mais comum que no período pré-industrial.

Por que importa

Vítimas e consequências. Pelo menos oito pessoas morreram nos incêndios, e dezenas de milhares foram forçadas a deixar as suas casas. A fumaça levou a uma qualidade do ar perigosa na Espanha e em Portugal, viajando até França e Reino Unido

Risco crescente e acelerado de incêndios de grandes proporções e difíceis de controlar na Espanha e em Portugal. Segundo os pesquisadores, condições meteorológicas favoráveis ao fogo continuarão a se intensificar em toda a Europa até que o aumento das temperaturas globais seja interrompido por uma transição completa dos combustíveis fósseis para as energias renováveis.

Incêndios começaram no final de julho. Com temperaturas acima de 40°C e ventos fortes, alastraram-se rapidamente. Na Espanha, mais de 380.000 hectares queimaram —quase cinco vezes a média anual. Em Portugal, mais de 260.000 hectares foram perdidos, cerca de 3% da sua massa terrestre e perto de três vezes a sua média anual. A área queimada nos dois países representa cerca de dois terços do total queimado da Europa, que ultrapassou um milhão de hectares em agosto pela primeira vez desde que os registros começaram em 2006.

Contexto

O êxodo rural deixou florestas e campos abandonados, aumentando o "combustível" disponível. A WWA aponta manejo de vegetação (queimadas programadas, remoção mecânica ou pastoreio) como medidas-chave para reduzir risco.

Em 13 de agosto, a Espanha fez seu primeiro pedido histórico de reforços ao Mecanismo de Proteção Civil da UE; no mesmo período, Grécia, Bulgária, Albânia e Montenegro também pediram ajuda. Trechos do Caminho de Santiago de Compostela chegaram a ser fechados.

O que disseram

Infelizmente, esses incêndios são um sinal do que está por vir. A cada fração de grau de aquecimento, ondas de calor extremas e prolongadas continuarão a se intensificar, aumentando a probabilidade de megaincêndios como os que devastaram vastas áreas da Península Ibérica.

Clair Barnes, pesquisadora do Centro de Política Ambiental do Imperial College London

As alterações climáticas estão a alimentar incêndios florestais mais extremos, mas a adaptação não está a acompanhar o ritmo. Precisamos de ver uma mudança na mentalidade e um maior foco na prevenção.

Theodore Keeping, pesquisador Centro de Política Ambiental do Imperial College London

O mundo precisa parar de queimar petróleo, gás e carvão. Os incêndios florestais na Europa mostram que 1,3°C de aquecimento hoje já é incrivelmente perigoso. Sem uma transição mais rápida dos combustíveis fósseis, podemos chegar a 3°C ainda neste século. Incêndios florestais neste nível seriam catastróficos.

Friederike Otto, professora de Ciência do Clima no Centro de Política Ambiental do Imperial College London