Criação de vagas no setor privado dos EUA fica abaixo das expectativas em agosto

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor provado dos Estados Unidos ficou abaixo do esperado em agosto, em meio ao arrefecimento das condições do mercado de trabalho.

Foram abertos 54.000 postos de trabalho no setor privado no mês passado, 106.000 em julho, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 65.000 empregos, depois de 104.000 relatados anteriormente em julho.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, foi publicado antes do relatório de emprego mais abrangente de agosto, na sexta-feira, pelo Departamento do Trabalho. Não há correlação entre os dois relatórios.

O mercado de trabalho está se abrandando, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que prejudicou as contratações em canteiros de obras e restaurantes.

Um relatório separado da empresa global de recolocação Challenger, Gray and Christmas mostrou que as demissões anunciadas por empregadores sediados nos EUA aumentaram 39%, chegando a 85.979 em agosto. Esse foi o maior total para agosto desde 2020.

O governo informou na quarta-feira que havia mais pessoas desempregadas do que vagas disponíveis em julho, pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19. O relatório "Livro Bege" do Federal Reserve na quarta-feira também observou que "as empresas estavam hesitantes em contratar trabalhadores devido à demanda mais fraca ou à incerteza".

(Reportagem de Lucia Mutikani)