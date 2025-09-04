1 farmácia em cada canto: setor só cresce e prevê faturar mais de R$ 220 bi

Você tem a impressão de existir "uma farmácia em cada esquina"? Pois saiba que o Brasil tem cerca de 124 mil farmácias e que, somente em 2025, foram abertas 5.800 novos pequenos empreendimentos no país. Em 2024, todo o setor faturou R$ 220,9 bilhões, e a expectativa é superar esse número neste ano.

O UOL ouviu empreendedores que começaram com uma pequena farmácia e hoje têm uma rede ou ampliaram o faturamento. Veja como eles conseguiram.

Faturamento dobrou

Casal tem farmácia no interior de Goiás. Letícia Ribeiro, farmacêutica, e seu marido, Ricardo Lagares, administrador, têm apenas uma farmácia. O negócio foi aberto em 2013 em Goiânia (GO), mas dois anos depois eles se mudaram para Sanclerlândia (GO), para fugir da concorrência das grandes redes.

Drogaria Lagares é referência na cidade. "A família do meu marido é de Sanclerlândia, e meu sogro já possuía um ponto comercial muito bem localizado. Em Goiânia, a concorrência com as grandes redes se tornava cada vez mais desafiadora, então decidimos transferir nosso negócio para o interior. Foi uma escolha que uniu razão e coração, permitindo que a gente crescesse de forma sólida e próxima da comunidade", diz Letícia.

Virada de chave ocorreu em 2023. Letícia diz que, no início, o negócio patinava e que, após a orientação do Sebrae, deslanchou de vez. "O pessoal do Sebrae nos ajudou principalmente na questão do digital. Nós tínhamos o Instagram da farmácia, mas ele não funcionava como uma ferramenta profissional. O Sebrae nos ensinou a usar a ferramenta para os negócios e ainda a planejar os eventos que fazemos na farmácia para atrair e fidelizar os clientes, como sorteios, promoções, etc.", declara.

Negócio faz parte de uma rede associativista farmacêutica. No mesmo ano, a Drogaria Lagares se associou a Farmácias Associadas, uma rede associativista farmacêutica, com mais de 1.700 farmácias independentes. "Eles nos ajudam a administrar o negócio, fazem contato com as indústrias farmacêuticas para que, juntos, a gente consiga preços melhores. Além disso, eles dão suporte na parte fiscal, jurídica e comercial", diz Ricardo.

Faturamento dobrou. Ricardo diz que, após as orientações do Sebrae e a entrada da Drogaria Lagares na rede associativista, o faturamento mensal do seu negócio dobrou, mas os números não foram divulgados.

Crescimento de 190% no faturamento

Marina Duarte é dona de 11 farmácias da Ultra Popular no RJ Imagem: Divulgação

Duas farmácias em Resende (RJ). A farmacêutica Marina Duarte, 60, abriu sua primeira farmácia em 1996. A segunda City Farma veio em 2005. "Mas confesso que as duas farmácias passavam por dificuldades devido à falta de gestão", diz.

Virada de bandeira. Em 2012, ela se associou à Farmarcas, organização responsável por 11 redes de drogarias associativistas, para "virar a bandeira" de apenas uma de suas farmácias. "Queria conhecer melhor como funcionava isso. Por isso, fui com cautela e virei a bandeira da minha loja com a pior performance", afirma. A City Farma virou a Ultra Popular, uma das redes da Farmarcas.

Crescimento de 190% no primeiro mês. Marina diz que, já no primeiro mês, o seu faturamento mensal triplicou, aumentando 190%. "De cara, eu vi que a Farmarcas tinha outra forma de gestão. Eles pediam relatórios e me mostravam o painel de aferição de indicadores, que te aponta o onde você pode melhorar. Isso me ajudou a olhar para os meus números mais de perto e melhorar a gestão da minha empresa", afirma.

Hoje, Marina tem 11 farmácias da Ultra Popular. Todas no estado do Rio de Janeiro. A empresa não abre faturamento.

De 7 para 19 farmácias

Gilberto e Beatriz Santana têm 19 farmácias entre Minas Gerais e Goiás Imagem: Divulgação

7 farmácias em Uberlândia (MG). Em 2020, o casal Beatriz Santana, 44, e Gilberto Santana Júnior, 52, abriu sua primeira farmácia em Uberlândia: Droga Ativa. Chegaram a ter sete unidades na cidade, mas a gestão financeira da empresa não ia bem. "Tivemos muita dificuldade financeira devido a falta de experiência, de ferramentas de gestão e de acesso a dados. Nossas farmácias estavam praticamente quebradas", diz Gilberto.

Em 2013, eles viraram a bandeira para a Ultra Popular, da Farmarcas. Hoje, a rede tem 19 lojas em cidades do Triângulo Mineiro e em Goiás. Há planos de abrir mais seis unidades em 2026. O faturamento mensal passou de R$ 200 mil para R$ 9,5 milhões.

O que mudou na gestão? "A Farmarcas faz basicamente a gestão para nós. Eles te orientam o que colocar nas prateleiras, fazem o layout interno e externo das lojas, administram o financeiro. Além disso, conseguimos comprar medicamentos com descontos. Por exemplo, compramos genéricos e similares até 35% mais baratos", diz Gilberto.

Segmento faturou R$ 220,9 bi

Brasil tem cerca de 124 mil farmácias em funcionamento. Deste total, 83,7% são microempresas ou empresas de pequeno porte. Os dados são do Sebrae Nacional.

O segmento todo faturou R$ 220,9 bilhões em 2024. De acordo com a Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias), 47% desse montante são das grandes redes; 25% das associativistas e redes de franquias, 17% das farmácias independentes e 11% das pequenas e médias redes.

Abrafarma representa 29 grandes redes de drogarias. Em 2024, o faturamento das grandes foi de R$ 103,14 bilhões (crescimento de 14,2% em relação ao ano anterior). Para este ano, a expectativa é que o faturamento supere a marca de R$ 115 bilhões.

Farmarcas tem cerca de 1.700 lojas e 11 redes associadas. Entre os associados, há farmácias de todos os tamanhos. "Em sua maioria, as farmácias não são pequenas. Muito pelo contrário, graças à estrutura disponibilizada, a média de faturamento de nossas farmácias está muito acima da média do mercado e competindo com as grandes redes", afirma Edison Tamascia, presidente da Farmarcas.

Associado mais competitivo. A Farmarcas oferece suporte em áreas como negociação comercial, marketing, gestão, tecnologia e inovação. "Dessa forma, empreendedores conseguem acesso a recursos e estratégias que dificilmente seriam possíveis de forma isolada. Esse suporte considera as particularidades de cada mercado e ajuda o associado a se tornar competitivo por meio de políticas de preços atrativas, mix de produtos adequados, capacitação de equipes, estratégias de marketing e incentivo à digitalização", afirma. Em 2024, a Farmarcas faturou R$ 9 bilhões.

Dicas para abrir uma farmácia

Conheça o segmento. Antes de abrir uma farmácia ou qualquer outro negócio, você precisa conhecer melhor sobre o setor. Para isso, o Sebrae disponibiliza, de graça, a plataforma "Ideais de Negócios", onde você tem acesso a mais de 300 tipos de negócios, inclusive, o de farmácias. "Dentro desse conteúdo, você encontra diversas informações sobre o negócio que deseja conhecer melhor, como exigências legais necessárias, estrutura adequada, nível de investimento, perfil de funcionários, etc. Tudo para te ajudar na tomada de decisão", afirma Luciana Macedo, analista de negócios do Sebrae Nacional.

Faça um plano de negócio. Luciana diz que o próximo passo é planejar o negócio dentro da sua realidade. No plano, devem constar os diferenciais do negócio, como portfólio de produtos, serviços para atrair e fidelizar clientes, sistemas de entregas e programas de fidelidade. O PNBOX é uma ferramenta do Sebrae para isso.

Escolha a dedo a localização. Para a analista, abrir uma farmácia próxima a locais com grande fluxo de pessoas, como perto de hospitais, clínicas ou comércio variado, ajuda a aumentar as vendas da sua farmácia. "Mas pense em locais com acessibilidade, para atender idosos e pessoas com mobilidade reduzida, e em lugares seguros, com boa iluminação e de fácil acesso, considerando que é um negócio que deve funcionar em horário noturno também", afirma.

Fique de olho na concorrência. Luciana diz que bairros periféricos ou cidades menores tendem a ter menos concorrência das grandes redes. "Portanto, vale equilibrar a escolha do ponto e a concorrência existente naquela localidade, para não saturar o mercado."

Investa em vendas por aplicativos. "Vender por aplicativos de conversa, como o WhatsApp, pode ajudar a farmácia pequena e de bairro, pois esse meio de comunicação facilita a conversa com a comunidade local", afirma. Outra dica é vincular as vendas a aplicativos de entrega já existentes, como o iFood ou similares.

Treine a equipe. Para Luciana, os atendentes de uma farmácia precisam ter treinamento específico para ajudar a clientela, muitas vezes formada por idosos. "Prestatividade e simpatia são fundamentais", diz ela. Também é obrigatório ter um farmacêutico responsável no local, que deve estar ali para fazer as indicações, realizar procedimentos e validar as receitas.

