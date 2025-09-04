CPIs começam na Câmara de São Paulo após impasses e decisões da Justiça

A Câmara de São Paulo dará início hoje a duas CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito) após o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinar a instalação das comissões.

O que aconteceu

CPIs haviam sido aprovadas no primeiro semestre. A CPI para investigar suspeitas de fraude relacionadas a HIS (Habitação de Interesse Social) e a CPI para investigar enchentes no Jardim Pantanal tinham sido aprovadas pelos parlamentares em 2 de abril.

Contudo, a CPI do HIS foi alvo de manobra da base aliada do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Para o início dos trabalhos, era necessário que os partidos da base aliada de Nunes indicassem seus representantes para a comissão —o que não aconteceu. Diante do impasse, a questão foi levada à Justiça pela oposição.

UOL mostrou estratégia de corretores para negociar venda de HIS. Reportagem publicada em novembro de 2024 revelou que, em alguns casos, profissionais do ramo orientavam seus clientes a registrarem a compra em nome de terceiros ou como investidores "para não dar problema no futuro" —apesar da pouca fiscalização.

Não havia "consenso" sobre CPI da HIS à época das indicações, afirmou presidente da Câmara. Em nota enviada ao UOL em junho, o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União), diz ter conversado com todos os líderes sobre quais comissões eram do interesse de todos.

CPI do Jardim Pantanal também não teve parlamentares indicados. Ainda em abril, a CPI deveria ter sido estruturada, mas como não houve expediente parlamentar e Teixeira não se posicionou, a comissão não foi constituída. Para a Justiça, houve omissão por parte do presidente da Câmara.

Presidente da Câmara indicou membros para outras CPIs com impasses parecidos. No caso das comissões para investigar a "venda de íris" e os pancadões na cidade, Teixeira apontou os vereadores da oposição que integrariam os grupos, após a indicação ser negligenciada pelas legendas.

Oposição acredita que CPIs são "importantes" e podem "mexer" com a capital. Segundo o vereador Alessandro Guedes (PT), presidente da CPI do Jardim Pantanal, a comissão vai "investigar as causas e as possíveis soluções para o problema que afeta há décadas aquela região."

O UOL procurou o líder do governo na Câmara, Fábio Riva (MDB), mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Questionada pelo UOL, a Câmara de São Paulo afirmou que cabe às comissões se reunirem para a instalação dos colegiados. Veja como ficaram as composições das CPIs:

CPI do Jardim Pantanal

Presidente: Alessandro Guedes (PT)

Integrantes: Dr. Milton Ferreira (Podemos), Major Palumbo (PP), Marina Bragante (Rede), Paulo Frange (MDB), Silvão Leite (União Brasil) e Sonaira Fernandes (PL)

CPI da HIS

Presidente: Rubinho Nunes (União Brasil)

Integrantes: Dr. Murillo Lima (PP), Gabriel Abreu (Podemos), Isac Félix (PL), Marcelo Messias (MDB), Nabil Bonduki (PT) e Silvia da Bancada Feminista (PSOL)