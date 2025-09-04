Topo

Cosan cita ser "ativamente procurada" por interessados em investimento

04/09/2025 11h24

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo empresarial Cosan tem sido buscado por interessados em investimento na companhia e na distribuidora de combustíveis Raízen, na qual mantém uma parceria com a Shell, afirmou a empresa nesta quinta-feira.

"A Cosan tem sido ativamente procurada por interessados em potenciais investimentos em ambas as companhias", afirmou a Cosan em fato relevante ao mercado.

"Ainda que mantenha tratativas, até o momento não há qualquer decisão ou compromisso assumido", acrescentou.

A Cosan, que tem buscado venda de ativos para melhorar seu endividamento, assim como a Raízen, reiterou no fato relevante que avalia "alternativas para aprimorar sua estrutura de capital", mas não deu detalhes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

