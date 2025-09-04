Topo

Notícias

'Alcatraz dos Jacarés': Justiça dos EUA libera retomar construção de prisão

1º.jun.2025 - Trump visita o novo centro de detenção de migrantes, apelidado de "Alligator Alcatraz", localizado no local do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, em Ochopee, Flórida - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
1º.jun.2025 - Trump visita o novo centro de detenção de migrantes, apelidado de "Alligator Alcatraz", localizado no local do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, em Ochopee, Flórida Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dietrich Knauth;

04/09/2025 20h04

Um tribunal federal de recursos permitiu nesta quinta-feira a retomada da construção do centro federal de detenção de migrantes conhecido como "Alcatraz dos Jacarés" ("Alligator Alcatraz"), bloqueando uma ordem de um tribunal inferior que havia ordenado a suspensão do projeto.

O Tribunal de Apelações do 11º Circuito dos EUA decidiu, em uma opinião dividida, que o governo do presidente Donald Trump provavelmente prevalecerá em uma batalha legal com grupos ambientais que afirmam que a instalação está colocando em risco os Everglades e sua vida selvagem. Dois juízes apoiaram o governo Trump, e um juiz discordou.

Relacionadas

Justiça dos EUA abre investigação contra diretora do Fed demitida por Trump

Agentes de imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Senadores dos EUA colocam Kennedy contra Trump por política de vacinas

A maioria decidiu que o projeto — que foi financiado pelo Estado da Flórida — não acionou o tipo de revisão ambiental necessária para projetos de construção financiados pelo governo federal.

Embora tanto o governador da Flórida, Ron DeSantis, quanto a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, tenham dito que o governo federal pagará pela expansão do centro de detenção, não há evidências de que os fundos federais tenham sido usados para a construção, decidiu o tribunal.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA considerou a decisão uma "grande vitória" em uma publicação na mídia social.

"Essa ação judicial nunca foi sobre os impactos ambientais de transformar um aeroporto desenvolvido em um centro de detenção", disse o DHS. "Sempre se tratou e sempre se tratará de ativistas pró-fronteiras abertas e juízes tentando impedir que as autoridades policiais removam estrangeiros criminosos perigosos de nossas comunidades, ponto final."

A instalação está localizada a 60 km a oeste de Miami, em um vasto pântano subtropical que abriga jacarés, crocodilos e serpentes pítons — imagens que a Casa Branca aproveitou para mostrar sua determinação em remover os migrantes que, segundo ela, foram indevidamente autorizados a permanecer nos EUA durante o governo do ex-presidente Joe Biden.

O centro de detenção custou cerca de US$250 milhões para ser construído e ocupa mais de 7 hectares em um local que anteriormente era usado como um "aeroporto pequeno, mas movimentado" no condado de Miami-Dade e no condado de Collier, de acordo com documentos judiciais. O local reconstruído poderia abrigar milhares de detentos e foi usado para deter 900 migrantes até o momento, de acordo com a ação judicial dos grupos ambientalistas.

Em junho, dois grupos ambientalistas entraram com uma ação judicial para bloquear a continuação da construção do local de detenção, alegando que ela violava leis ambientais federais, estaduais e locais.

Trump, que visitou o local, descartou as preocupações ambientais, dizendo que o centro de detenção era um modelo para o que ele gostaria de fazer em todo o país.

O presidente republicano, que tem uma casa na Flórida, há uma década tem feito da imigração e das políticas de fronteira foco central de sua agenda política.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump chamará pasta de Defesa de 'Departamento da Guerra'

Trump afirma que falará com Putin em breve

Independiente é desclassificado da Copa Sul-Americana após briga em estádio

Biden passou por cirurgia para remover células cancerígenas, informa NBC News

Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Trump diz que falará com Putin em um futuro próximo

Trump mudará nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra (Casa Branca)

Industriais buscam parceiros nos EUA para tentar reverter tarifaço

Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"

Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ