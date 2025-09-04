Topo

Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores Feminina

04/09/2025 17h46

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) September 4, 2025

Forma de disputa

A Fase Preliminar da Libertadores Feminina é dividida em quatro grupos de quatro equipes cada, com o primeiro e o segundo colocados de cada chave avançando para as quartas de final. A partir daí, a competição seguirá em frente em formato eliminatório.

Os estádios designados para o torneio continental são o Nuevo Francisco Urbano, localizado em Morón, e o Florencio Sola, na localidade de Banfield, ambos na província de Buenos Aires.

