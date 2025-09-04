Topo

Notícias

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei

04/09/2025 16h49

O Congresso argentino reverteu pela primeira vez, nesta quinta-feira (4), um veto do presidente Javier Milei, tornando inapelável uma lei que concede mais recursos a pessoas com deficiência, uma área sobre a qual pairam suspeitas de corrupção que atingem a irmã do chefe do Executivo.

O revés político ocorre no pior momento para o governo, alvo de um escândalo de supostos subornos na Agência Nacional de Deficiência, um caso investigado pela justiça.

Também acontece em um ano eleitoral que terá legislativas nacionais em outubro e, no próximo domingo, eleições na província de Buenos Aires, o distrito mais populoso da Argentina, governado pela oposição peronista.

O Senado reverteu o veto por 63 votos a 7. Em agosto, a Câmara dos Deputados já havia rejeitado a medida presidencial.

A lei, que agora será promulgada, declara emergência na área de deficiência. Tinha sido aprovada em julho e estabelece a regularização de pagamentos atrasados a prestadores de saúde.

A norma define uma nova modalidade para o cálculo das pensões por deficiência e garante os serviços até dezembro de 2027.

Do lado de fora do Congresso, centenas de pessoas afetadas pela medida comemoraram a decisão legislativa.

"Me dá muita felicidade, como trabalhadora, mas também para que a pessoa com deficiência possa viver como merece", disse à AFP Trinidad Freiberg, 23 anos, musicoterapeuta que trabalha com crianças com deficiência.

Milei havia adiantado, em uma entrevista em agosto, que, caso o veto fosse revertido, recorreria à Justiça. "Suponhamos que me rejeitem o veto, bem, eu vou judicializar isso, não terá efeito sobre o gasto público", havia dito o presidente.

sa-mry/lm/mel/mvv/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Sem acesso à escola ou vacinas: menina de 6 anos é resgatada em SP

Agentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Recado ao Ocidente: o que significa roupa de Xi Jinping no desfile militar

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

Reportagem sobre Haiti vence prêmio de Jornalismo Digital concedido pela RFI e outras mídias

'Cogumelos mágicos': alvo de operação, substância é permitida no Brasil?

Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei

Empresário que matou gari em BH enviou mensagens à esposa delegada orientando troca de arma

Auditores fiscais apreendem cerca de 2,4 t de café irregular no RJ

Ex-assessor de Moraes é denunciado pelo MP-SP por atrapalhar investigação